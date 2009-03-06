Губернатор области поздравил тюменок с 8 марта

"Глубоко символично, что мы отмечаем праздник, посвященный женщине, дарующей и самоотверженно защищающей жизнь, в первые весенние дни.
Вы вдохновляете на созидание, вселяете уверенность, мужество и стойкость. В женщине гармонично сочетаются красота и нежность, терпение и сила духа. Вы делаете мир добрее, обеспечивая единство и стабильность общества.
Тюменские женщины поистине достойны восхищения. Вы учите и лечите, работаете на производстве, руководите предприятиями, ведете общественную деятельность, занимаете ответственные посты - и остаетесь прекрасными музами, любимыми подругами, хранительницами семейного очага…
Дорогие тюменки! Хочу пожелать вам здоровья, мира и добра! Будьте счастливы и любимы! Пусть там, где вы появляетесь, всегда благоухают цветы и расцветают улыбки!" - говорится в поздравлении главы региона.