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Губернатор области поздравил тюменок с 8 марта

6 марта 2009, 11:58
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил тюменок с весенним праздником – 8 марта.

"Глубоко символично, что мы отмечаем праздник, посвященный женщине, дарующей и самоотверженно защищающей жизнь, в первые весенние дни.

Вы вдохновляете на созидание, вселяете уверенность, мужество и стойкость. В женщине гармонично сочетаются красота и нежность, терпение и сила духа. Вы делаете мир добрее, обеспечивая единство и стабильность общества.

Тюменские женщины поистине достойны восхищения. Вы учите и лечите, работаете на производстве, руководите предприятиями, ведете общественную деятельность, занимаете ответственные посты - и остаетесь прекрасными музами, любимыми подругами, хранительницами семейного очага…

Дорогие тюменки! Хочу пожелать вам здоровья, мира и добра! Будьте счастливы и любимы! Пусть там, где вы появляетесь, всегда благоухают цветы и расцветают улыбки!" - говорится в поздравлении главы региона.

#Новости#Праздники#Таня#Общество
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