Доменные имена на кириллице "заработают" до конца текущего года

Примечательно, собщает Компьюлента со ссылкой на PC World, что ICANN хочет разрешить регистрацию доменов верхнего уровня не только странам, но и городам.
В этом случае доменная зона будет выглядеть как .paris, .nyc или .berlin. Кроме того, планируется рассмотреть возможность запуска "финансовой" зоны .bank.
В настоящее время специалисты ICANN заняты тестированием 11 сайтов с "нестандартными" доменными именами на русском, китайском, греческом, японском, арабском и других языках. Результаты тестирования сыграют решающую роль в определении точной даты начала регистрации подобных доменных имен.
Напомним, что доменные имена с кириллическими символами в тестовом режиме начали регистрироваться в доменах .net и .com еще в 2001 году, а осенью прошлого года ICANN утвердила российский национальный кириллический домен верхнего уровня ".РФ". Ожидается, что новая зона появится не позже июля 2009 года.
Напомним, решение о том, что Россия получит право на кириллический домен в интернете было принято летом прошлого года в Париже на 32-й Международной конференции ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), в которой впервые принимала участие российская делегация.
По условиям ICANN, обозначение домена должно соответствовать определенным условиям, в частности, поддерживаться интернет-сообществом и правительством страны. Все эти правила, как заверяют власти РФ, будут соблюдены.
А всего ICANN, по данным агентства AP, планирует в 2009 году ввести в обращение сотни новых доменов первого уровня - альтернатив широко распространенным ".com" или ".net". Впервые за 25 лет адресную систему Сети ждут столь глубинные перемены.
Аукционы по продаже суффиксов планируется начать в 2009 году, а к концу года свежие домены они уже появятся в сети. Взнос, необходимый для подачи заявки, как ожидается, будет достигать 200 тысяч долларов. Для сравнения - купить имя второго уровня в домене .com или любом другом можно менее чем за 10 долларов.