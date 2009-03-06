Доменные имена на кириллице "заработают" до конца текущего года

Аукционы по продаже суффиксов планируется начать в 2009 году, а к концу года свежие домены они уже появятся в сети. Взнос, необходимый для подачи заявки, как ожидается, будет достигать 200 тысяч долларов. Для сравнения - купить имя второго уровня в домене .com или любом другом можно менее чем за 10 долларов.