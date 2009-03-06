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Что подарят маленькие тюменцы своим мамам?

6 марта 2009, 15:50
Что же дети готовят мамам в праздничный день и что они собираются дарить выяснил корреспондент Nachgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Самый чудесный весенний праздник совсем близко. 8 марта, прежде всего, ассоциируется с мамой - с самым близким человеком. Ребенок уже с детства понимает, что роднее никого нет. С образом мамы мы ассоциируем самые нежные чувства. Но главные из них - это теплота и ласка, которые помогают нам преодолевать жизненные препятствия и находить выход в трудную минуту. Что же готовят тюменские ребятишки мамам в этот день и что они собираются подарить, выяснил корреспондент Nachgorod.ru.

Аня, 6 лет: Мы в садике устраиваем концерт, посвященный мамам: готовим песни, танцуем и читаем стихи. Вот мой стих:

Мне мама приносит игрушки, конфеты.

Но маму люблю я совсем не за это.

Веселые песни она напевает.

Нам скучно вдвоем никогда не бывает!

Игорь, 4 года: Я маме подарю солнышко, и она улыбнется. А еще я ей подарю новый дом - большой и красивый. Мы будем там жить всей семьей, и у нас будет большая собака. Вот так!

Женя, 10 лет: Я учусь в художественной школе и решила нарисовать маме картину-натюрморт. Еще я ей подарю открытку со стишком о весне.

Леша, 6 лет: Я подарю своей маме цветок, сделанный из бумаги, это лилия. Мы в детском саду его сделали. У меня получился самый большой и красивый, вот только раскрасить осталось.

Полина, 9 лет: Мы вместе с братом сделали открытку, раскрасили ее и нарисовали нашу семью, смешно получилось. Еще мы подарим букет тюльпанов и пойдем вместе гулять.

Лиза, 7 лет: Я сделала маме открытку и красиво ее подписала, еще сделала игрушку из бумаги. А в школе на концерте, посвященном мамам и бабушкам, я буду петь маме песню про ангелов, я думаю, ей понравиться.

Никита 5 лет: Я маме прочитаю стишок и поцелую:

Восьмое марта, праздник мам,

Тук-тук! - стучится в двери к нам.

Он только в тот приходит дом,

Где помогают маме.

Мы пол для мамы подметем

На стол накроем сами.

Мы сварим для нее обед,

Мы с ней споем, станцуем.

Мы красками ее портрет

В подарок нарисуем.

Настя, 10 лет: Мы с мамой любим собирать из бисера поделки. И в этот день я ей подарю подушечку, расшитую бисером, я ее долго делала втайне от мамы.

Надя, 8 лет: Рано утром, пока мама спит, мы с папой приготовим праздничный завтрак - Пирог с клюквой, рецепт которого папа нашел в интернете, будет вкусным и красивым. Мы украсим его ягодами и шоколадом.

Дарина, 6 лет: Я мамочку буду обнимать и целовать целый день, а еще помою посуду и помогу приготовить обед. Я ее очень люблю, она самая лучшая.

8 марта это мамин день и неважно, какой подарок ты ей сделаешь. Главное в жизни каждой мамы - это любовь, уважение и понимание своего «чада», а улыбка на лице ребенка будет самым лучшим подарком для каждой мамы.

#Новости#Праздники#Тюмень#Таня#Общество
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