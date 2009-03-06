Что подарят маленькие тюменцы своим мамам?

Самый чудесный весенний праздник совсем близко. 8 марта, прежде всего, ассоциируется с мамой - с самым близким человеком. Ребенок уже с детства понимает, что роднее никого нет. С образом мамы мы ассоциируем самые нежные чувства. Но главные из них - это теплота и ласка, которые помогают нам преодолевать жизненные препятствия и находить выход в трудную минуту. Что же готовят тюменские ребятишки мамам в этот день и что они собираются подарить, выяснил корреспондент Nachgorod.ru.