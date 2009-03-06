Что подарят маленькие тюменцы своим мамам?

Самый чудесный весенний праздник совсем близко. 8 марта, прежде всего, ассоциируется с мамой - с самым близким человеком. Ребенок уже с детства понимает, что роднее никого нет. С образом мамы мы ассоциируем самые нежные чувства. Но главные из них - это теплота и ласка, которые помогают нам преодолевать жизненные препятствия и находить выход в трудную минуту. Что же готовят тюменские ребятишки мамам в этот день и что они собираются подарить, выяснил корреспондент Nachgorod.ru.
Аня, 6 лет: Мы в садике устраиваем концерт, посвященный мамам: готовим песни, танцуем и читаем стихи. Вот мой стих:
Мне мама приносит игрушки, конфеты.
Но маму люблю я совсем не за это.
Веселые песни она напевает.
Нам скучно вдвоем никогда не бывает!
Игорь, 4 года: Я маме подарю солнышко, и она улыбнется. А еще я ей подарю новый дом - большой и красивый. Мы будем там жить всей семьей, и у нас будет большая собака. Вот так!
Женя, 10 лет: Я учусь в художественной школе и решила нарисовать маме картину-натюрморт. Еще я ей подарю открытку со стишком о весне.
Леша, 6 лет: Я подарю своей маме цветок, сделанный из бумаги, это лилия. Мы в детском саду его сделали. У меня получился самый большой и красивый, вот только раскрасить осталось.
Полина, 9 лет: Мы вместе с братом сделали открытку, раскрасили ее и нарисовали нашу семью, смешно получилось. Еще мы подарим букет тюльпанов и пойдем вместе гулять.
Лиза, 7 лет: Я сделала маме открытку и красиво ее подписала, еще сделала игрушку из бумаги. А в школе на концерте, посвященном мамам и бабушкам, я буду петь маме песню про ангелов, я думаю, ей понравиться.
Никита 5 лет: Я маме прочитаю стишок и поцелую:
Восьмое марта, праздник мам,
Тук-тук! - стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
Настя, 10 лет: Мы с мамой любим собирать из бисера поделки. И в этот день я ей подарю подушечку, расшитую бисером, я ее долго делала втайне от мамы.
Надя, 8 лет: Рано утром, пока мама спит, мы с папой приготовим праздничный завтрак - Пирог с клюквой, рецепт которого папа нашел в интернете, будет вкусным и красивым. Мы украсим его ягодами и шоколадом.
Дарина, 6 лет: Я мамочку буду обнимать и целовать целый день, а еще помою посуду и помогу приготовить обед. Я ее очень люблю, она самая лучшая.
8 марта это мамин день и неважно, какой подарок ты ей сделаешь. Главное в жизни каждой мамы - это любовь, уважение и понимание своего «чада», а улыбка на лице ребенка будет самым лучшим подарком для каждой мамы.