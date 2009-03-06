Чемпион России по хоккею вылетел из плей-офф КХЛ

Таким образом, "Салават" проиграл серию со счетом 1:3. Уфимская команда выиграла первый матч (3:2 в овертайме), но затем "Авангард" одержал три победы подряд - 1:0 по буллитам, 3:2 в овертайме и 4:1 в основное время.