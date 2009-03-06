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Чемпион России по хоккею вылетел из плей-офф КХЛ

6 марта 2009, 09:24
Действующий чемпион России по хоккею "Салават Юлаев" вылетел из розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв серию 1/8 финала "Авангарду".

Четвертый матч серии, оказавшийся последним, состоялся 5 марта в Омске и завершился со счетом 4:1 в пользу "Авангарда", сообщает официальный сайт КХЛ.

Таким образом, "Салават" проиграл серию со счетом 1:3. Уфимская команда выиграла первый матч (3:2 в овертайме), но затем "Авангард" одержал три победы подряд - 1:0 по буллитам, 3:2 в овертайме и 4:1 в основное время.

В последнем матче серии две шайбы в составе "Авангарда" забросил Дмитрий Власенков, еще по разу отличились Виктор Александров и Яромир Ягр. Единственный гол "Салавата Юлаева" на счету Андрея Таратухина.

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ "Салават" занял первое место, набрав 129 очков, а "Авангард" финишировал 16-м (78 очков). Соперником омской команды в 1/4 финала стал казанский "Ак Барс", выигравший серию 1/8 финала у "Барыса" из Астаны в трех матчах (4:2, 4:2 и 2:1 по буллитам).

Напомним, что 4 марта определились два первых участника 1/4 финала плей-офф КХЛ. Ими стали подмосковный "Атлант" и московское "Динамо", всухую выигравшие свои серии у челябинского "Трактора" и рижского "Динамо" соответственно.

#Новости#Спорт#Хоккей#Ксения
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