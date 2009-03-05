Звезды биатлона из 27 стран мира соберутся в Ханты-Мансийске

Начнутся соревнования мужским спринтом на 10 километров, который состоится 26 марта. На следующий день на старт спринта на 7,5 километра выйдут женщины. 28 марта биатлонистов ждет гонка преследования, 29 марта — массовый старт. Освещать ход финала Кубка мира будут более 100 журналистов и фотографов, представляющих 50 различных СМИ.