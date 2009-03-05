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Звезды биатлона из 27 стран мира соберутся в Ханты-Мансийске

5 марта 2009, 16:48
160 лучших биатлонистов из 27 стран примут участие в финале Кубка мира, который пройдет в Ханты-Мансийске 24-29 марта 2009 года.

Как сообщили в ООО "Югра-Интерспорт", своих спортсменов на финал выставили ведущие биатлонные державы мира: Россия, Германия, Норвегия и Австрия.

Начнутся соревнования мужским спринтом на 10 километров, который состоится 26 марта. На следующий день на старт спринта на 7,5 километра выйдут женщины. 28 марта биатлонистов ждет гонка преследования, 29 марта — массовый старт. Освещать ход финала Кубка мира будут более 100 журналистов и фотографов, представляющих 50 различных СМИ.

5 марта в продажу поступили билеты на соревнования — все желающие могут приобрести их в почтовых отделениях Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска и Нягани.

#Новости#Биатлон#Спорт#Ксения
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