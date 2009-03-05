Жизнь на Марсе предложили искать внутри вулканов

Краткое изложение доступно в пресс-релизе Университета Райса.
Пока ученые не смогли обнаружить признаки жизни на известных им планетах (за исключением Земли). Однако считается, что для существования живых организмов, подобных земным, необходимо присутствие на планете жидкой воды. Авторы нового исследования предположили, что вода может содержаться внутри вулканов. Они сосредоточили свое внимание на вулкане под названием Олимп (Olympus Mons). Этот вулкан высотой 25 километров (по отношению к среднему уровню поверхности Марса) считается самой высокой горой Солнечной системы.
При помощи компьютерной модели ученые пытались воссоздать процесс формирования вулкана. Согласно их результатам, Олимп мог приобрести свою асимметричную форму только в том случае, если в его образовании "участвовали" древние отложения глин. В состав глин обязательно входит вода. Исследователи предположили, что влажные глины могли сохраниться в склонах Олимпа. Наиболее перспективным местом для поисков воды авторы считают северо-западный склон вулкана, который выдается гораздо дальше остальных. По мнению исследователей, за сползание склона "ответственна" содержащаяся в глинах вода.
"Кармашки" в отложениях глины, подогреваемые теплом, исходящим из недр вулкана, являются отличной средой для развития термофильных организмов. Однако до сих пор астрономам не удалось обнаружить на Марсе никаких температурных аномалий - планета кажется равномерно остывшей.
Что касается доказательств наличия на Марсе воды, то их в последние годы было получено немало. На влажное прошлое Марса указывают обнаруженные на планете минералы, овраги и трещины. Марсианский зонд "Феникс" в августе 2008 года доказал, что лед на Северном полюсе планеты является именно замерзшей водой.