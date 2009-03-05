Жизнь на Марсе предложили искать внутри вулканов

При помощи компьютерной модели ученые пытались воссоздать процесс формирования вулкана. Согласно их результатам, Олимп мог приобрести свою асимметричную форму только в том случае, если в его образовании "участвовали" древние отложения глин. В состав глин обязательно входит вода. Исследователи предположили, что влажные глины могли сохраниться в склонах Олимпа. Наиболее перспективным местом для поисков воды авторы считают северо-западный склон вулкана, который выдается гораздо дальше остальных. По мнению исследователей, за сползание склона "ответственна" содержащаяся в глинах вода.