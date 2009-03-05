За февраль в Тюмени родилось 757 малышей

Всего с начала года население города «приросло» на 1 546 маленьких жителей. В феврале в книге регистрации браков расписались 416 пар молодоженов. Всего в наступившем году узами брака скрепили чувства 757 пар. Это на 108 регистраций больше, чем за два месяца прошлого года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба комитета ЗАГС администрации города Тюмени.