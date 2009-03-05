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За февраль в Тюмени родилось 757 малышей

5 марта 2009, 10:20
В феврале в Тюмени появилось на свет 757 малышей. В первые два месяца 2008 года родилось на 43 ребенка больше, чем за такой же период прошлого года.
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Тюмень

Всего с начала года население города «приросло» на 1 546 маленьких жителей. В феврале в книге регистрации браков расписались 416 пар молодоженов. Всего в наступившем году узами брака скрепили чувства 757 пар. Это на 108 регистраций больше, чем за два месяца прошлого года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба комитета ЗАГС администрации города Тюмени.

Еще одна наметившаяся тенденция - стали реже распадаться семьи. По сравнению с таким же периодом прошлого года сотрудники комитета загс администрации города зарегистрировали на 34 развода меньше.

#Новости#Тюмень#Рождаемость#Ксения#Общество
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