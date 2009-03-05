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Всплывающие окна оказались самым раздражающим видом интернет-рекламы

5 марта 2009, 09:37
Раскрывающиеся и всплывающие окна являются самым раздражающим видом интернет-рекламы, говорится в исследовании RUметрики. Они раздражают 78 процентов опрошенных пользователей.

По данным исследователей, интернет-реклама не раздражает только четыре процента пользователей.

Баннерная реклама раздражает всего 7,6 процента респондентов, что в 10 раз меньше показателя всплывающих окон. Соответствующий показатель для видеорекламы составляет всего 6,6 процента, а для контекстной - 3,6 процента.

По объявлениям контекстной рекламы кликают 12,7 процента опрошенных пользователей, по баннерам - 11,1 процента респондентов. Две трети опрошенных стараются вообще не кликать по рекламе.

Большинство пользователей после перехода по ссылке либо читает страницу рекламодателя, либо сразу ее закрывает. Лишь восемь процентов уточняет информацию, контакты или адреса. Всего 3,4 процента после перехода по рекламному объявлению покупали или заказывали что-либо.

#Новости#Реклама#Интернет#Таня#Общество
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