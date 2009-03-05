Всплывающие окна оказались самым раздражающим видом интернет-рекламы

Большинство пользователей после перехода по ссылке либо читает страницу рекламодателя, либо сразу ее закрывает. Лишь восемь процентов уточняет информацию, контакты или адреса. Всего 3,4 процента после перехода по рекламному объявлению покупали или заказывали что-либо.