Владимир Якушев поделится мнением о кадровой политике в медицине

В пятом выпуске глава региона Владимир Якушев комментирует такое знаковое событие для России и региона как начало промышленной эксплуатации двух Уватских нефтяных месторождений.
Как сообщает пресс-служба главы региона, основной разговор пойдет вокруг достаточно «больной» темы - здравоохранение Тюменской области. Глава региона расскажет о плюсах и минусах региональных лечебных учреждений, о кадровой политике в медицине.
В завершении программы вы узнаете мнение губернатора о роли женщин в жизни семьи, общества и государства.