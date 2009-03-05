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Владимир Якушев поделится мнением о кадровой политике в медицине

5 марта 2009, 15:55
5 марта в 19.20 на Российском информационном канале «Вести» продолжение телевизионного проекта: «События. Мнение губернатора».
Сюжет
Тюмень

В пятом выпуске глава региона Владимир Якушев комментирует такое знаковое событие для России и региона как начало промышленной эксплуатации двух Уватских нефтяных месторождений.

Как сообщает пресс-служба главы региона, основной разговор пойдет вокруг достаточно «больной» темы - здравоохранение Тюменской области. Глава региона расскажет о плюсах и минусах региональных лечебных учреждений, о кадровой политике в медицине.

В завершении программы вы узнаете мнение губернатора о роли женщин в жизни семьи, общества и государства.

#Новости#Тюмень#Таня#Политика
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