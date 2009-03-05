Вчера на дорогах Тюмени пострадали три пешехода

Около 15.00 в зоне пешеходного перехода на ул. Федорова автомобилем «Санг Йонг» совершен наезд на 34-летнего мужчину. У него ушиб левого колена.
В 19.00 на пешеходном переходе на ул. Белинского автомобилем «Тойота» сбит 20-летний молодой человек. Он получил вывих плеча и травму живота, сообщает ГИБДД области.
Около 21.00 во дворе дома 80/1 по улице 50 лет Октября водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 49-летнего мужчину, который получил перелом голени. По предварительным данным, этот пешеход был нетрезв.
Дорожно-транспортных происшествий на дорогах юга области в минувшие сутки не зарегистрировано.