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Вчера на дорогах Тюмени пострадали три пешехода

5 марта 2009, 11:29
Вчера на дорогах областного центра пострадали 3 человека, все пешеходы и все не по своей вине.
Сюжет
Тюмень

Около 15.00 в зоне пешеходного перехода на ул. Федорова автомобилем «Санг Йонг» совершен наезд на 34-летнего мужчину. У него ушиб левого колена.

В 19.00 на пешеходном переходе на ул. Белинского автомобилем «Тойота» сбит 20-летний молодой человек. Он получил вывих плеча и травму живота, сообщает ГИБДД области.

Около 21.00 во дворе дома 80/1 по улице 50 лет Октября водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 49-летнего мужчину, который получил перелом голени. По предварительным данным, этот пешеход был нетрезв.

Дорожно-транспортных происшествий на дорогах юга области в минувшие сутки не зарегистрировано.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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