Вчера на дорогах Тюмени пострадали три пешехода

Около 21.00 во дворе дома 80/1 по улице 50 лет Октября водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 49-летнего мужчину, который получил перелом голени. По предварительным данным, этот пешеход был нетрезв.