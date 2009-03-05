В России в настоящее время работает почти половина женщин

Возможно, продолжила глава комитета Совета Федерации, продвижению женщин в различные сферы российского общества "пошло на пользу и то, что, например, Совет Европы и другие международные форумы лишают возможности полноправно работать те делегации, в которых нет одной трети женщин, работающих в областях, которые обсуждаются на том или ином форуме". "В нашей стране женщин 54 проц. населения - на 10,4 млн. больше, чем мужчин, поэтому необходимо учитывать те проблемы, которые ложатся на женские плечи", - подчеркнула Петренко.