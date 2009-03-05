В России в настоящее время работает почти половина женщин

"В основном женщины заняты в бюджетных сферах - это учителя, врачи, сотрудники коммунальных служб и социальных сфер", - отметила она. К сожалению, такая работа оплачивается меньше, чем в других отраслях, добавила Петренко.
"Безусловно, законодательно у нас /в стране/ прописано равенство между мужчинами и женщинами, но на деле ситуация несколько иная", - указала она. Для решения данной проблемы, по мнению законодателя, "необходимо менять менталитет, только после этого могут произойти реальные изменения в обществе, и женщина сможет во всех сферах деятельности претендовать на достаточно высокие посты".
Сейчас в России 28 проц. руководящих постов занимают женщины, отметила Петренко. В основном это директора школ, клиник, главы предприятий малого и среднего бизнеса. Ежегодно в России проходит конкурс женщин- предпринимателей. В его финале принимают участие около 60 тыс. женщин, которые работают в малом и среднем бизнесе, в основном, правда, в сфере услуг - рестораны, кафе, магазины, гостиницы, туризм и других.
Возможно, продолжила глава комитета Совета Федерации, продвижению женщин в различные сферы российского общества "пошло на пользу и то, что, например, Совет Европы и другие международные форумы лишают возможности полноправно работать те делегации, в которых нет одной трети женщин, работающих в областях, которые обсуждаются на том или ином форуме". "В нашей стране женщин 54 проц. населения - на 10,4 млн. больше, чем мужчин, поэтому необходимо учитывать те проблемы, которые ложатся на женские плечи", - подчеркнула Петренко.
Вместе с тем, по ее мнению, российскому обществу "необходимо обратить внимание на мужское здоровье, в том числе репродуктивное". "Например, согласно имеющимся данным, к окончанию школы примерно 30 проц. мальчиков нуждаются в определенной реабилитации, и если они ее не пройдут, то детей впоследствии они иметь не смогут", - указала законодатель. "Необходимо создавать центры, которые будут заниматься мужским здоровьем, начиная от самого рождения мальчиков. Этим нужно серьезно заниматься", - добавила Петренко.