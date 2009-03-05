В Приморье объявлен день траура по погибшим во время взрыва

«Также в Уссурийском городском округе с сегодняшнего дня отменены все развлекательные мероприятия», - уточнила Чернова.
Взрыв произошел в четверг в час ночи по местному времени (18.00 по московскому времени среды). По уточненным данным, всего в трехподъездном доме зарегистрированы 44 человека. В результате случившегося пострадало шесть квартир, произошло обрушение части межэтажного перекрытия и кровли. В настоящее время, причины взрыва устанавливаются. В пострадавших квартирах проживали 16 человек.
Всего в ходе поисково-спасательной операции спасатели извлекли из-под завалов 13 человек, шесть из них погибли. Одного из пострадавших удалось реанимировать, он в состоянии комы госпитализирован. В настоящее время больнице находятся шесть человек, один пострадавший от госпитализации отказался.
Продолжаются поиски еще одного человека. В поисково-спасательных работах задействованы 136 человек и 31 единица техники.