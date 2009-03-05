У «тюменок, изменивших мир» хватает времени на все

Об этом и рассказывают героини на страницах издания.
Идея проекта возникла давно, сразу после первого конкурса «Женщина – директор года». С тех пор накопился огромный багаж историй о предприимчивых дамах, который, наконец, стал основой для книги. Как рассказала Елена Майсюк, журналисты едва ли не дрались за каждую героиню – настолько интересной была каждая из них. Среди них педагоги, врачи, предприниматели, кандидаты наук и профессора. Плюс ко всему они еще и Женщины – хранительницы семейного очага. Одна из героинь, Екатерина Семенова, высказалась, что очень приятно признание во всей России, но еще приятнее, когда тебя ценят дома, в Тюмени.
Для оформления обложки сотрудники «Тюменского дома печати» выбрали коллаж, изображающий планету в виде яблока, лежащую в женской руке. Лаконичный рисунок стал, пожалуй, адекватным символом для передачи смысла, вложенного в книгу. И пусть верстка оставляет желать лучшего, издание все равно стало отличным подарком женщинам к весеннему празднику и стимулом для новых свершений.