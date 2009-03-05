У «тюменок, изменивших мир» хватает времени на все

Идея проекта возникла давно, сразу после первого конкурса «Женщина – директор года». С тех пор накопился огромный багаж историй о предприимчивых дамах, который, наконец, стал основой для книги. Как рассказала Елена Майсюк, журналисты едва ли не дрались за каждую героиню – настолько интересной была каждая из них. Среди них педагоги, врачи, предприниматели, кандидаты наук и профессора. Плюс ко всему они еще и Женщины – хранительницы семейного очага. Одна из героинь, Екатерина Семенова, высказалась, что очень приятно признание во всей России, но еще приятнее, когда тебя ценят дома, в Тюмени.