Тюменцы уже активно закупают цветы к 8 Марта

Лотки с цветами уходят за считанные минуты. Цветоводы не успевают приносить нежные дары природы. Покупательский спрос в предпраздничные дни настолько велик, что как срезанные цветы, так и горшечные просто убывают на глазах.
Еще не один человек не угадал, сколько было продано цветов в канун 8 марта. Однако тюменские цветоводы делают ставку на разнообразный вкус горожан: весенние тюльпаны, вечно цветущие бегонии, утончённые и нежные орхидеи.
У цветоводов работы значительно прибавилось. Того, что вырастили, не хватило. В срочном порядке приходится выращивать еще. В хозяйстве «Плодовое» уже невозможно купить горшечные цветы, говорят, следующие поспеют не раньше 28 числа. В тепличном хозяйстве «Пригородное» к празднику посадили более 100 тысяч тюльпанов и уже на большую часть поступили заявки.
Людмила Пятых в домашних условиях разводит на продажу тюльпаны. На 8 Марта женщина вырастила 6 тысяч цветов. В прошлые годы один цветок стоил не меньше 60 рублей, а сегодня тюменцы смогут купить его за 40. Цветовод - любитель надеется, что несмотря на кризис, сможет продать все.
Как показывает практика, именно 8 Марта сильный пол не жалеет никаких средств на цветы для милых и очаровательных дам. И даже кризис в этот день - не помеха.