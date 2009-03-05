Тюменцы уже активно закупают цветы к 8 Марта

У цветоводов работы значительно прибавилось. Того, что вырастили, не хватило. В срочном порядке приходится выращивать еще. В хозяйстве «Плодовое» уже невозможно купить горшечные цветы, говорят, следующие поспеют не раньше 28 числа. В тепличном хозяйстве «Пригородное» к празднику посадили более 100 тысяч тюльпанов и уже на большую часть поступили заявки.