nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев ждет праздничная лотерея!

5 марта 2009, 10:43
С 6 по 8 марта соверши покупку в ТРЦ "Гудвин" и прими участие в мгновенной лотерее.
Сюжет
Отдых

С 6 по 8 марта соверши покупку в ТРЦ "Гудвин" и прими участие в мгновенной лотерее!

Условия участия:

- соверши покупку на сумму свыше 1000 руб.

- получи при оформлении покупки купон на розыгрыш (1000 руб. =1 купон)

- прими участие в розыгрыше призов на 3-м этаже ТРЦ "Гудвин"

Розыгрыш будет проводиться 6, 7 и 8 марта. Вы отдаете купон организатору, вынимаете из лототрона билет. 1 Купон = 1 лотерейный билет.

В розыгрыше - билеты в кино, в театр, сертификаты на покупку товаров в магазинах и посещение кафе в ТРЦ «Гудвин» .

Удачи Вам в розыгрыше!

Гудвин – центр притяжения!

#Новости#Отдых#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25