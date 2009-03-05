Тюменцев ждет праздничная лотерея!

С 6 по 8 марта соверши покупку в ТРЦ "Гудвин" и прими участие в мгновенной лотерее!
Условия участия:
- соверши покупку на сумму свыше 1000 руб.
- получи при оформлении покупки купон на розыгрыш (1000 руб. =1 купон)
- прими участие в розыгрыше призов на 3-м этаже ТРЦ "Гудвин"
Розыгрыш будет проводиться 6, 7 и 8 марта. Вы отдаете купон организатору, вынимаете из лототрона билет. 1 Купон = 1 лотерейный билет.
В розыгрыше - билеты в кино, в театр, сертификаты на покупку товаров в магазинах и посещение кафе в ТРЦ «Гудвин» .
Удачи Вам в розыгрыше!
Гудвин – центр притяжения!