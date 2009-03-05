Тюменцев, самовольно подключившихся к теплу, ждут санкции

Тюменские тепловые сети ОАО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК) начали плановую проверку объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Тюмени. Цель проверки – выявить объекты строительства, чьи собственники самовольно подключились к системе теплоснабжения.
«Проблема незаконного подключения к теплосетям стоит по-прежнему остро. Самовольные подключения наносят двойной ущерб. Во-первых, страдают потребители, которые недополучают тепло вследствие того, что недобросовестные застройщик несанкционированно его отбирают. Подобные подключения, как правило, выполнены с техническими нарушениями и влекут за собой угрозу безопасности системы теплоснабжения в целом. Во-вторых, финансовый ущерб несут производители и поставщики тепловой энергии. Происходит банальное воровство тепла», - комментирует ситуацию директор ТТС Павел Воропай.
Аналогичная проверка «самовольщиков» проводилась осенью 2008 г. Тогда было выявлено около 10 объектов, к владельцам которых предъявили санкции. Их объекты были отключены от тепла до момента устранения нарушений. Весенний рейд тепловой инспекции продлится в течение марта, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Уральской теплосетевой компании.
Параллельно специалисты Тюменских тепловых сетей проводят ежедневные проверки по выявлению фактов нарушения температурного режима в домах. Отсутствие должной регулировки внутридомовых коммуникаций, находящихся на попечении УК и ТСЖ, приводят к перегревам обратной сетевой воды. Как правило, жители таких домов испытывают дискомфорт в своих квартирах в связи с повышенной температурой и вынуждены «регулировать» ее с помощью открытых окон. За тепло, потребленное сверх норматива, при этом никто не платит. Только в течения февраля руководителям УК и ТСЖ выписано около 200 предписаний с требованием привести в норму теплопотребление.
«Грамотная регулировка и содержание домовых систем, установка счетчиков ведут к значительному сокращению расходов тепла. Сегодня, когда стоимость услуг ЖКХ является существенным фактором в бюджете каждого добросовестного плательщика, управляющим компаниям и ТСЖ следовало бы серьезно задуматься, как сэкономить деньги для своих жильцов. В настоящее время в Тюмени количество домов, где стоят счетчики, ничтожно мало», - подчеркивает Павел Воропай.