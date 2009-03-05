Тюменцев, самовольно подключившихся к теплу, ждут санкции

Параллельно специалисты Тюменских тепловых сетей проводят ежедневные проверки по выявлению фактов нарушения температурного режима в домах. Отсутствие должной регулировки внутридомовых коммуникаций, находящихся на попечении УК и ТСЖ, приводят к перегревам обратной сетевой воды. Как правило, жители таких домов испытывают дискомфорт в своих квартирах в связи с повышенной температурой и вынуждены «регулировать» ее с помощью открытых окон. За тепло, потребленное сверх норматива, при этом никто не платит. Только в течения февраля руководителям УК и ТСЖ выписано около 200 предписаний с требованием привести в норму теплопотребление.