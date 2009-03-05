Тюменские электрические сети отмечают 45-летие

Если в начале деятельности предприятия только закладывался фундамент мощного энергокомплекса, то сегодня одна из основных задач – увеличивать его мощности в соответствии с растущими потребностями региона. Последние несколько лет для тюменских энергетиков были ознаменованы реализацией масштабной программы, задача которой – повышение надежности электроснабжения и создание прочного энергорезерва на юге региона. В конце 2008 года в Тюмени введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ «Широтная». В это же время была введена в эксплуатацию первая и единственная на сегодняшний день в областном центре подстанция напряжением 220 кВ «Ожогино», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ОАО «Тюменьэнерго».