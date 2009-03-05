Тюменские электрические сети отмечают 45-летие

Предприятие было образовано в далеком 1964 году в составе РЭУ «Свердловэнерго». Первым руководителем Тюменских электрических сетей стал Иван Крашин. В советское время большая часть строек предприятия пришлась 60-70-е годы 20 века: инфраструктура создавалась фактически с нуля. С участием персонала ТЭС в разные годы вводились объекты стратегического значения. Как вспоминает легендарный энергетик Виктор Вильгельмович Шпомер, работавший в Тюменских электросетях с момента основания предприятия, «первой серьезной победой для всех участников строительства было включение 15 мая 1969 года под рабочее напряжение ВЛ-220 кВ "Тюмень-Усть-Балык". В 1970 г. включили ПС 220кВ "Сургут", ВЛ "Тюмень-Тавда-Урай" и "Сургут-Мегион", что позволило выдать мощности многим нефтегазовым предприятиям. На этом первый этап строительства был завершен».
Если в начале деятельности предприятия только закладывался фундамент мощного энергокомплекса, то сегодня одна из основных задач – увеличивать его мощности в соответствии с растущими потребностями региона. Последние несколько лет для тюменских энергетиков были ознаменованы реализацией масштабной программы, задача которой – повышение надежности электроснабжения и создание прочного энергорезерва на юге региона. В конце 2008 года в Тюмени введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ «Широтная». В это же время была введена в эксплуатацию первая и единственная на сегодняшний день в областном центре подстанция напряжением 220 кВ «Ожогино», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ОАО «Тюменьэнерго».
В 2009 году продолжится реализация программ, направленных на модернизацию электросетевого комплекса. Намечена обширная реконструкция линий класса 10/0,4 кВ по всему югу области. «За это десятилетие произошли серьезные перемены: изменились города и районы, сами жители стали ощущать, что электроснабжение вышло на качественно новый уровень. Это потребовало колоссальных усилий для модернизации системы электроснабжения. В ближайших планах – создание резерва мощности для электроснабжения центра областной столицы. Например, в этом году начнется реконструкции одной из старейших подстанций города Тюмени - ПС «Центральная», отметил Михаил Ходорик.
В этом году 45-летие предприятия - знаковую дату в истории развития энергосистемы области - вместе с энергетиками отметили и потребители. Жители Тюмени приняли активное участие в общегородском празднике в честь дня рождения энергопредприятия и начала весны. Гости смогли принять участие в многочисленных конкурсах, отведать горячих блинов с чаем, получить памятные подарки от ОАО «Тюменьэнерго». В адрес самих энергетиков в этот день также звучали поздравления от творческих коллективов города: «Этот светлый праздник городу дарят люди, которые уже полвека несут свет в каждый дом!».
В честь 45-летия старейшего электросетевого предприятия региона в марте в Тюменском филиале ОАО «Тюменьэнерго» пройдут и другие мероприятия, приуроченные истории создания и развития предприятия.