Сегодня синица поет - тепло ворожит

Снег начал таять, но надо было еще успеть накататься на санках по последнему снегу: «Зима на исходе, нужно торопится на санках накататься досыта». В это время бывают ветры: «Харитонова жена под тыном шла, семьсот рубах нашла, ветер подул - все рубахи раздул».
А еще в день Льва Катанского, по народному обряду, надо было изловчиться и взять у кузнеца огонь из горна. Кузнец при этом ни огня, ни угольев из кузницы не давал, «чтобы кузница не остыла, чтобы работа на убыль не пошла». Если же огонь все же удавалось добыть, то его относили в поле. В этот день добытый тайно огонь, по народному поверью, как бы закрепляя союз земли, сохи и бороны, грел будущие всходы, отгонял от нивы скудость.
На Руси пекли в этот день обрядовое печенье кокурки - круглые колобки на сливочном масле. А еще примечали, если синица запела – быть теплу.