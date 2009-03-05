Сегодня синица поет - тепло ворожит

А еще в день Льва Катанского, по народному обряду, надо было изловчиться и взять у кузнеца огонь из горна. Кузнец при этом ни огня, ни угольев из кузницы не давал, «чтобы кузница не остыла, чтобы работа на убыль не пошла». Если же огонь все же удавалось добыть, то его относили в поле. В этот день добытый тайно огонь, по народному поверью, как бы закрепляя союз земли, сохи и бороны, грел будущие всходы, отгонял от нивы скудость.