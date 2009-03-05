Продажи компьютеров в России упали на треть

Это на 37,8 процента меньше, чем в четвертом квартале 2007 года. В оценку входят как настольные компьютеры, так и ноутбуки и нетбуки.
При этом всего за год, по данным Quarterly PC Tracker, российский рынок ПК вырос на 8,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Общий объем рынка оценивается в 9,5 миллионов штук. Крупнейшими поставщиками компьютеров являются Acer, Asus и HP.
В то же время рынок настольных компьютеров впервые с 1998 года сократился. За год их было продано лишь 4,6 миллиона штук, что на 17 процентов меньше показателя 2007 года.
В IDC ожидают, что к концу 2009 года объем рынка ПК сократится на 17,4 процента по сравнению с 2008 годом. Рынок настольных ПК уменьшится на 12,4 процента.
Ранее аналитики Gartner предсказали сокращение в 2009 году спроса на компьютеры в мире на рекордные 11,9 процента.