nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Продажи компьютеров в России упали на треть

5 марта 2009, 17:57
В четвертом квартале 2008 года в России было продано свыше 1,8 миллиона персональных компьютеров, говорится в отчете IDC.

Это на 37,8 процента меньше, чем в четвертом квартале 2007 года. В оценку входят как настольные компьютеры, так и ноутбуки и нетбуки.

При этом всего за год, по данным Quarterly PC Tracker, российский рынок ПК вырос на 8,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Общий объем рынка оценивается в 9,5 миллионов штук. Крупнейшими поставщиками компьютеров являются Acer, Asus и HP.

В то же время рынок настольных компьютеров впервые с 1998 года сократился. За год их было продано лишь 4,6 миллиона штук, что на 17 процентов меньше показателя 2007 года.

В IDC ожидают, что к концу 2009 года объем рынка ПК сократится на 17,4 процента по сравнению с 2008 годом. Рынок настольных ПК уменьшится на 12,4 процента.

Ранее аналитики Gartner предсказали сокращение в 2009 году спроса на компьютеры в мире на рекордные 11,9 процента.

#Новости#Компьютеры#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25