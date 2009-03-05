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Около трети регионов в этом году не справятся со своими расходами

5 марта 2009, 17:53
Минрегион России прогнозирует, что в 2009 году чуть менее трети российских регионов столкнутся с проблемами финансирования текущих расходов, в самих субъектах ситуацию оценивают более оптимистично.

«25 регионов столкнутся с проблемой финансирования текущих расходов в 2009 году», – отмечается в докладе министерства о социально-экономическом развитии субъектов России.

По оценкам министерства, в текущем году 33 региона частично профинансируют капитальные вложения и лишь 14 регионов смогут полностью выполнить свои обязательства.

«Наиболее проблемными регионами являются Красноярский край, Вологодская, Воронежская, Костромская, Рязанская, Тверская, Тульская, Орловская, Московская, Нижегородская и Новосибирская области», – отмечается в докладе.

Вместе с тем в самих субъектах более оптимистично оценивают свои бюджеты – только четыре региона считают, что столкнутся с серьезными проблемами по исполнению первоочередных обязательств

#Новости#Экономика#Россия#Ксения
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