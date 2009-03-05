Медведев встретился в Кремле с представителями "первой сотни" кадрового резерва

Среди них - более 50 чиновников, 4 законодателя, 3 мэра, 8 ученых и 32 бизнесмена. В их число попали 10 женщин. Средний возраст членов "первой сотни" - 39 лет.
Открывая встречу, Медведев сказал, что отбор в "сотню" происходил по принципу "лучшие отбирают лучших". "Вот самые лучшие сидят в этом зале", - сказал глава государства. "Все, кто здесь присутствует - это люди профессионально состоявшиеся, являющиеся лидерами в своих областях, - приводят его слова агентства ИТАР-ТАСС и "Интерфакс". - Мы хотели, чтобы первые, кто вошли в кадровый резерв президента, были людьми в известной мере знаковыми".
Вместе с тем Медведев предложил привлекать в кадровые резервы в большей степени молодых, мало кому известных управленцев. "Мне кажется, мы завысили несколько планку, - отметил он. - Мне кажется, что в дальнейшем мы должны расширять как раз спектр тех, кто попадает в кадровый резерв, потому что мы с вами понимаем, чем больше молодых людей будет в этом списке, тем лучше".
Президент подчеркнул, что современный резерв управленческих кадров, формируемый в России, не должен превратиться в номенклатуру советских времен, а потому обязан регулярно доказывать свою успешность и компетентность и постоянно обновляться. Он пояснил, что именно такой принцип будет гарантировать то, что на ключевые позиции в государстве будут назначаться настоящие профессионалы, а "не серые люди", случайно пробравшиеся в соответствующие списки". Кроме того, по его мнению, это будет стимулировать "резервистов" к постоянному развитию.
"Кадровый резерв создавался при советской власти, сами знаете, по каким принципам, наверное, тогда были какие-то положительные моменты в деятельности кадрового отбора, но в целом то, чем мы занялись сегодня - принципиально другая ситуация", - заметил он.
В списке признанных Кремлем перспективных управленческих кадров - два руководителя федеральных ведомств - 40-летний Олег Белозеров (Росавтодор) и 35-летний Александр Кибовский (Росохранкультура) - и почти четыре десятка заместителей министров и руководителей департаментов различных министерств, служб и агентств.
Регионы представлены в перечне региональными министрами, их заместителями, тремя мэрами, двумя парламентариями, а также главами правительств трех субъектов РФ - Чувашии, Кабардино-Балкарии и Пермского края.
Самые "возрастные" из резервистов - 49-летние Владимир Вербицкий, первый замдиректора Российского института директоров, и Владислав Меньшиков, гендиректор концерна ПВО "Алмаз-АНтей". Самые молодые - 27-летние завлабораторией бюджетного федерализма "гайдаровского" Института экономики переходного периода Владимир Назаров и Николай Никифоров, гендиректор Центра информтехнологий Татарстана.
Медведев назвал формирование резерва управленческих кадров "мероприятием общенационального масштаба". По его убеждению, "дальше без такого рода резерва мы двигаться не можем, потому что обновление кадров, обновление человеческого потенциала, появление необходимых людей на соответствующих должностях в нашей стране идет очень медленно". "Мы все время топчемся на месте, и скамейка запасных у нас чрезвычайно короткая, все время передергиваем одну и ту же колоду", - посетовал он.
Медведев выразил надежду, что резерв будет востребован с самого начала. "Мы создаем эти списки не ради того, чтобы что-то продемонстрировать, ведь уже даже на момент нашей встречи несколько человек из президентского списка получили свои новые назначения на должности. Надеюсь, что это будет происходить и дальше с завидной регулярностью", - отметил он.
Действительно, в феврале новые должности получили трое из кадровой "сотни". Так, сенатор, заместитель секретаря президиума Генсовета партии "Единая Россия" 33-летний Андрей Турчак стал самым молодым губернатором страны, возглавив Псковскую область. Гарри Минх был назначен полпредом президента в Госдуме вместо погибшего на Алтае постпреда Косопкина. Статс-секретарь - заместитель министра регионального развития РФ Анастасия Ракова перешла на работу в аппарат правительства директором Правового департамента.
Глава государства рассчитывает, что резерв станет отлаженной и открытой для всех россиян системой. Он подчеркнул, что такова была его принципиальная позиция с самого начала. Медведев считает необходимым регулярно обнародовать информацию о том, что происходит с карьерой людей, попавших в резерв управленческих кадров, чтобы общественность обладала информацией о том, кого куда назначили.
Он предложил резервистам рассказать об их планах и о том, изменилось ли что-то в их жизни, после того, как их фамилии были опубликованы. В том числе в шутливом тоне он не исключил возможности "гонений и репрессий" со стороны конкурентов и начальства. "Если это так, то это повод провести соответствующие решения. Это конечно шутка, хотя и не до конца", - сказал президент.