Медведев встретился в Кремле с представителями "первой сотни" кадрового резерва

Вместе с тем Медведев предложил привлекать в кадровые резервы в большей степени молодых, мало кому известных управленцев. "Мне кажется, мы завысили несколько планку, - отметил он. - Мне кажется, что в дальнейшем мы должны расширять как раз спектр тех, кто попадает в кадровый резерв, потому что мы с вами понимаем, чем больше молодых людей будет в этом списке, тем лучше".