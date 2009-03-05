Кризис в Тюменской области – время действовать!

Негативным тенденциям необходимо противопоставить слаженные действия по оздоровлению региональной экономики. В таком направлении шло обсуждение вопросов на заседании антикризисного штаба и совещании с руководителями предприятий реального сектора экономики, которые провел губернатор Владимир Якушев 4 марта в Заводоуковском городском округе, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
Начал же глава области свою рабочую поездку с посещения строящегося в городе культурно-оздоровительного центра. Представители «Западно-Сибирской промышленной компании», которая ведет реконструкцию, рассказали и показали то, что сделано с момента с последнего визита губернатора.
В здании заканчиваются строительно-монтажные работы и отделка помещений, по оценке заместителя генерального директора компании Евгения Катерушина, через два месяца они будут завершены. Полностью готовы все инженерные сети, и теперь для строителей очень важно произвести технологическое подключение к газовым и электрическим сетям. В данный момент идут переговоры по оформлению договора с энергетиками. Общая площадь комплекса составляет 6,2 тысячи м2. Работы ведутся за счет средств областного бюджета.
Здание уникально своей многофункциональностью, в нем разместится школа искусств, ЗАГС, фитнес-центр и спортзал с полем для мини-футбола. При этом, как заметил губернатор, подрядчику удалось вписаться в уже начатый проект. Строители применяли современные разработки: к примеру, звукоизоляция потолков в школе искусств проведена по шведской технологии. Наладку светового и звукового оборудования в двух концертных залах будут производить специалисты из Москвы. Самым строгим требованиям соответствуют системы безопасности.
Заседание антикризисного штаба и совещание с руководителями реального сектора экономики позволили представителям бизнеса и власти «сверить часы», скоординировать усилия по преодолению негативных последствий кризиса. «От эффективности нашей работы, от обоснованности принимаемых решений во многом зависит состояние экономики региона, а в конечном счете, и жизнь жителей области, это четко нужно понять», - уверен губернатор.
Глава региона еще раз остановился на возможностях господдержки. Ее объемы напрямую зависят от поступления налогов в бюджет. «Не будет работать экономика – не будет и наполнения бюджета, возможно даже его дальнейшее секвестирование - не исключил губернатор. - Потому необходимо поддерживать не только предприятия, испытывающие проблемы, но и системообразующие - которые могут двигать экономику вперед, создавать рабочие места.
При этом основная задача – не допустить массовой безработицы, «Мы не должны снова «наступить на грабли» девяностых годов, нельзя разваливать то, что создано, - считает губернатор – Мы уже сейчас должны активно работать, чтобы быть готовыми к началу подъема экономики».
Несколько отличался от всех доклад гендиректора ООО «Согласие» Павла Подойникова. Его свиноводческое предприятие уверенно развивается с 2005 года, когда на развитие производства были получены субсидии областного бюджета. Сейчас оно обеспечивает работой более 320 человек, в ближайшее время планируют принять еще до 80 работников. В прошлом году реализовали пять с половиной тысяч тонн мяса, заплатив 60 миллионов налогов. В планах предприятия дальнейшая реконструкция и расширение производства.
Генеральный директор Заводоуковского машиностроительного завода Сергей Гордеев посетовал на отсутствие серьезных заказов, это уже привело к снижению объемов производства в феврале на 30 % по сравнению с прошлым годом. Сокращена рабочая неделя, однако коллектив сохраняется, зарплата практически не уменьшилась.
Серьезным подспорьем для завода могут стать заказы, финансируемые из областного бюджета. На заводе готовятся к изготовлению модульных лыжных баз, причем, готовы реализовывать их с нулевой рентабельностью - чтобы производство не простаивало. Основательной проработки требует, по имению генерального директора, предложение по строительству школ в Заболотье, по задумке, такая школа будет двухэтажной, рассчитана примерно на 60 учеников, будет там свой спортзал, столовая.
«Никто и не думал, что результат не потребует усилий, однако дорогу осилит идущий, потому необходима в решении проблем активность и от руководства предприятий», – считает губернатор.
Машиностроителей никто в беде не оставит - предприятиям реального сектора экономики компенсируется процентная ставка по кредитам, расширены объемы господдержки, нефтегазовым компаниям компенсируется 8% стоимости оборудования, изготовленного на областных предприятиях.
Также губернатор проинформировал собравшихся, что правительство ведет активный диалог с нефтяниками. Газпромнефть уже сообщила о намерении увеличить заказ на тюменских предприятиях. Сургутнефтегаз, как минимум, не уменьшит объемы заказов по сравнению с прошлым годом. Активно будут продолжать сотрудничество с предприятиями области ТНК-ВР и другие компании.
Бюджет обеспечит работой и строительную заводоуковскую фирму «Загрос», крупнейшего заказчика Заводоуковского комбината строительных материалов. «Так что ситуация не критическая, условия определены, немного подожмемся и исходя из этого будем работать», - оптимистически настроен губернатор.