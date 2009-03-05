Кризис в Тюменской области – время действовать!

Несколько отличался от всех доклад гендиректора ООО «Согласие» Павла Подойникова. Его свиноводческое предприятие уверенно развивается с 2005 года, когда на развитие производства были получены субсидии областного бюджета. Сейчас оно обеспечивает работой более 320 человек, в ближайшее время планируют принять еще до 80 работников. В прошлом году реализовали пять с половиной тысяч тонн мяса, заплатив 60 миллионов налогов. В планах предприятия дальнейшая реконструкция и расширение производства.