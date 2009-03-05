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Хиллари Клинтон пригласила Россию к сотрудничеству по системе ПРО

5 марта 2009, 09:22
Госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала уговорить Россию принять участие в проекте развертывания американской системы ПРО, сообщает AFP 4 марта.

"Мне кажется, они начинают понимать, что этот проект не направлен против России", - отметила Клинтон. Американский госсекретарь также подчеркнула, что в Вашингтоне хотят "более здорового и содержательного диалога с Россией".

Напомним, во вторник в газете The New York Times появилась информация о том, что президент США Барак Обама якобы предложил в письме Дмитрию Медведеву отменить развертывание элементов ПРО в Восточной Европе в обмен на сотрудничество в решении вопроса ядерной программы Ирана. Лидеры обоих государств факт подобных переговоров опровергли.

США планируют разместить на территории Чехии и Польши десять пусковых установок для перехвата ракет, а также несколько радаров. 23 февраля премьер-министр Албании Сали Бериша заявил, что его страна готова разместить у себя элементы американской ПРО в случае отказа Чехии или Польши.

#Новости#Россия#США#Таня#Политика
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