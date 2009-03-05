Хиллари Клинтон пригласила Россию к сотрудничеству по системе ПРО

США планируют разместить на территории Чехии и Польши десять пусковых установок для перехвата ракет, а также несколько радаров. 23 февраля премьер-министр Албании Сали Бериша заявил, что его страна готова разместить у себя элементы американской ПРО в случае отказа Чехии или Польши.