Хиллари Клинтон пригласила Россию к сотрудничеству по системе ПРО

"Мне кажется, они начинают понимать, что этот проект не направлен против России", - отметила Клинтон. Американский госсекретарь также подчеркнула, что в Вашингтоне хотят "более здорового и содержательного диалога с Россией".
Напомним, во вторник в газете The New York Times появилась информация о том, что президент США Барак Обама якобы предложил в письме Дмитрию Медведеву отменить развертывание элементов ПРО в Восточной Европе в обмен на сотрудничество в решении вопроса ядерной программы Ирана. Лидеры обоих государств факт подобных переговоров опровергли.
США планируют разместить на территории Чехии и Польши десять пусковых установок для перехвата ракет, а также несколько радаров. 23 февраля премьер-министр Албании Сали Бериша заявил, что его страна готова разместить у себя элементы американской ПРО в случае отказа Чехии или Польши.