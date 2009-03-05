Где мы будем отдыхать через 20 лет

Кроме стран и местностей, находящихся в естественных низинах, опасности подвергаются такие популярные у туристов места, как горнолыжные курорты. Альпийские ледники и привлекательные трассы множества современных горнолыжных курортов, куда сотнями тысяч отправляются на отдых жители Европы и Азии, чтобы провести свой отпуск или выходные, занимаясь спортом, постепенно исчезают. Горнолыжный сезон становится все короче, зимы, обильные снегом, приходят в Европу (да и в Россию) все позже, а уходят раньше. Достаточно вспомнить, что давно уже не было в Европе «белого» Рождества и о том, как пестрят объявлениями о применении снежных пушек к началу сезона новостные горнолыжные сайты. Можно, конечно, сослаться на бурчание старичья, что раньше и трава была зеленее и снега холоднее, однако исследования ученых выносят жестокий приговор - снега в Альпах становится все меньше, ледники тают и окончательно исчезнут в период с 2030 по 2050 годы. Соответственно, центры зимних горных видов спорта переместятся в северные районы Европы и в сторону Евразии, где климат остается континентальным и резко континентальным.