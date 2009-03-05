Где мы будем отдыхать через 20 лет

Ученые давно уже грозят человечеству глобальными катаклизмами, связанными с изменением климата. То новый ледниковый период пообещают, то наводнение, которое смоет цивилизацию с лица Земли. Похоже, что последний тренд, на котором сошлись почти все исследователи, это потепление и, судя по последним данным, грозит оно не нашим внукам и праправнукам, а непосредственно нам.
Скорость таяния снегов Антарктиды растет каждое десятилетие, Арктика освобождается ото льда, стремительно тают ледники Гренландии. Кроме открывающихся новых возможностей на новых землях и политического противостояния вокруг гипотетических месторождений и ресурсов, что сулит перемена климата отпускникам и туристам? Консалтинговая компания Xola Consulting опубликовала прогноз о том, как всеобщее потепление климата скажется на мировой туристической индустрии.
Для начала посмотрим на Европу. Ее карта с повышением уровня Мирового океана изменится очень сильно. Уйдет под воду большая часть стран, веками боровшихся с наводнениями. В первую очередь изменения коснутся Великобритании, Бельгии и Нидерландов, северной части Италии. Лондон, Гент, Брюгге, Амстердам и Антверпен, Венеция - эти города умрут и станут доступными сперва лишь на лодках, а затем и вовсе только для дайверов.
Кроме стран и местностей, находящихся в естественных низинах, опасности подвергаются такие популярные у туристов места, как горнолыжные курорты. Альпийские ледники и привлекательные трассы множества современных горнолыжных курортов, куда сотнями тысяч отправляются на отдых жители Европы и Азии, чтобы провести свой отпуск или выходные, занимаясь спортом, постепенно исчезают. Горнолыжный сезон становится все короче, зимы, обильные снегом, приходят в Европу (да и в Россию) все позже, а уходят раньше. Достаточно вспомнить, что давно уже не было в Европе «белого» Рождества и о том, как пестрят объявлениями о применении снежных пушек к началу сезона новостные горнолыжные сайты. Можно, конечно, сослаться на бурчание старичья, что раньше и трава была зеленее и снега холоднее, однако исследования ученых выносят жестокий приговор - снега в Альпах становится все меньше, ледники тают и окончательно исчезнут в период с 2030 по 2050 годы. Соответственно, центры зимних горных видов спорта переместятся в северные районы Европы и в сторону Евразии, где климат остается континентальным и резко континентальным.
Забавно, но от перемены климата российские курорты могут только выиграть. Правда, рассчитывать на то, что Сочи останется горнолыжным центром, не стоит. Климат этого региона России и всего северного Черноморского побережья станет больше похож на средиземноморское побережье Турции, что лишь добавит ему очарования. Сравнится ли сервис с сегодняшним турецким или египетским - вот в чем вопрос. С другой стороны, все равно в популярных нынче туристических «мекках» Египте и Турции станет слишком жарко для европейских и американских отпускников и их модно будет ждать в гости Украине, России, Абхазии. Смягчится климат и на Балтийском побережье, которое станет гораздо больше похоже на курортную зону с теплым климатом и сезон здесь станет длиннее. Не стоит забывать о повышении уровня Мирового океана, которое тоже не обойдет Прибалтику стороной. Часть территорий, к сожалению, будет затоплена, и это несчастье может коснуться Санкт-Петербурга.
Сибирь и Дальний Восток, по неутешительным прогнозам климатологов и почвоведов, скорее всего, будут недоступны жителям европейского региона, поскольку начнет активно таять вечная мерзлота. По прогнозам, связь между центральным и сибирским, дальневосточным регионами прервется и отдыхать на курортах бывшего Советского союза будут наши азиатские друзья. Впрочем, и жить, возможно, тоже.
Боб Хенсон, автор «Справочника по глобальному потеплению» в своем интервью CNN назвал 5 туристических достопримечательностей мира, которые стоит поспешить увидеть, пока их не уничтожило всеобщее смягчение климата. Увы, печальная участь ждет Большой Барьерный риф и множество коралловых островов Тихого и Индийского океанов. Острова будут затоплены, а кораллы умрут, поскольку, кроме повышения уровня океана, повысится и его температура, а кораллы выдерживают строго определенный максимум и даже сейчас вода держится почти на уровне верхней допустимой границы. Экологи бьют тревогу - многие виды кораллов умирают уже сегодня.
Многие сегодняшние североамериканские курорты окажутся в зоне затопления, подобно Новому Орлеану, а те, что не затопит, погубит жара. Карибский регион также пострадает от наводнения и смены климата - пышные леса на островах сменятся более скупыми к растрате воды растениями. В результате этих катаклизмов курортная зона отодвинется к северу и привлечет больше туристов в Канаду, сделав ее новой «меккой» туризма в Западном полушарии.
Глобальное потепление также плохо скажется на хвойных лесах американских национальных парков (а возможно, и сибирской части России). Полчища насекомых, чья популяция в настоящее время регулируется холодными зимами, размножившись, попросту съедят большую часть лесного покрова, а государствам придется тратить огромные средства на борьбу с вредителями.
И наконец, и без того пострадавшие от бесконтрольной вырубки деревьев тропические леса Амазонки окажутся на грани исчезновения. Уничтожение лесного покрова не только способствует эрозии почв, но также приводит и к уменьшению влажности воздуха. Последняя тенденция лишь усилится в связи с повышением среднегодовой температуры, что приведет к постепенному умиранию уникальных тропических растений, привыкших к влажному климату.