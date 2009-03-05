Банк «Уралсиб» - лидер по итогам исследования корпоративной благотворительности в России

«Мы считаем основой ответственной социальной политики бизнеса способность увидеть за общепринятой формулировкой «социально не защищенные слои населения» реальных людей, нуждающихся в нашей помощи, и своим искренним участием изменить их жизнь к лучшему. Все наши благотворительные инициативы реализуются в контексте национальных проектов, таким образом, мы совместно с государственными структурами, общественностью и коллегами по бизнесу стремимся создать такое общество, в котором благоприятная и комфортная для жизни социальная среда с каждым годом будет доступна все большему числу наших сограждан», - отметила генеральный директор Корпоративного благотворительного фонда «Уралсиб» Диана Савина.