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Банк «Уралсиб» - лидер по итогам исследования корпоративной благотворительности в России

5 марта 2009, 09:58
Банк «Уралсиб» вошел в тройку лидеров согласно результатам исследования корпоративной благотворительности в России по итогам 2007 года, инициированного газетой «Ведомости» совместно с PricewaterhouseCoopers.

Банк «Уралсиб» в 2007 году реализовал 250 благотворительных проектов в 73 регионах страны в рамках лючевой региональной программы «Здоровое поколение», утвержденной Попечительским оветом Корпоративного благотворительного фонда «Уралсиб». Помощь получили 20 838 детей. Банк финансировал дополнительное образование для сирот и детей-инвалидов, инициировал создание для них возможностей и дополнительных стимулов к получению высшего образования и престижных профессий, учредил именные стипендии, а также содействовал в их трудоустройстве и получении жилья. В этой работе активно участвовали свыше 1000 волонтеров - сотрудников Банка.

«Мы считаем основой ответственной социальной политики бизнеса способность увидеть за общепринятой формулировкой «социально не защищенные слои населения» реальных людей, нуждающихся в нашей помощи, и своим искренним участием изменить их жизнь к лучшему. Все наши благотворительные инициативы реализуются в контексте национальных проектов, таким образом, мы совместно с государственными структурами, общественностью и коллегами по бизнесу стремимся создать такое общество, в котором благоприятная и комфортная для жизни социальная среда с каждым годом будет доступна все большему числу наших сограждан», - отметила генеральный директор Корпоративного благотворительного фонда «Уралсиб» Диана Савина.

#Новости#Россия#УРАЛСИБ#Благотворительность#Ксения#Общество
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