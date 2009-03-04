Ямал не попал в «черный список» МЧС

По её словам, сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проверили в общей сложности 9453 объекта, сообщает ИА «Север-Пресс». В ходе проверок выявлено 66297 нарушений требований правил и норм пожарной безопасности. Самыми распространенными нарушениями стали неудовлетворительное состояние путей эвакуации (20 процентов); электросетей и электрооборудования (14 процентов); отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации (14 процентов); отсутствие нормативного количества первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты органов дыхания (14 процентов) и так далее.