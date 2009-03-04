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Ямал не попал в «черный список» МЧС

4 марта 2009, 15:02
В Ямало-Ненецком автономном округе отсутствуют социально значимые объекты, на которых грубо нарушаются требования пожарной безопасности. Такие данные опубликовало Министерство чрезвычайных ситуаций России.
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Ямал

«5 февраля 2009 года на специальном совещании по вопросам обеспечения безопасности социальных учреждений Президент России Дмитрий Медведев дал поручение о проведении комплексных проверок домов-интернатов, специализированных учреждений здравоохранения и прочих объектов», - рассказала начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова.

По её словам, сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проверили в общей сложности 9453 объекта, сообщает ИА «Север-Пресс». В ходе проверок выявлено 66297 нарушений требований правил и норм пожарной безопасности. Самыми распространенными нарушениями стали неудовлетворительное состояние путей эвакуации (20 процентов); электросетей и электрооборудования (14 процентов); отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации (14 процентов); отсутствие нормативного количества первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты органов дыхания (14 процентов) и так далее.

«По итогам комплексных проверок был подготовлен «черный список» из 199 социально значимых объектов, на которых грубо нарушаются требования пожарной безопасности», - сказала Ирина Андрианова.

#Новости#МЧС#Ямал#Ксения#Общество
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