«Вечный двигатель» набирает обороты

В этом году в оргкомитет уже поступили 42 проекта из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Самары и других крупных городов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «логотипы и «фирменный стиль», социальная реклама, аудио-ролики, наружная реклама, сувенирная продукция.