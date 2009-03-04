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«Вечный двигатель» набирает обороты

4 марта 2009, 11:28
Продолжается прием заявок на российский открытый конкурс лучших рекламных идей «Вечный двигатель-2009».

Конкурс лучших рекламных идей – одно из самых заметных профессиональных событий рекламного рынка России. Соорганизаторами конкурса выступают Рекламная Ассоциация «РА» (г. Челябинск), Уральская региональная группа агентств АКАР, а также Выставочный центр «Восточные Ворота».

«Вечный двигатель» – единственный региональный конкурс, на котором представлено широкое количество номинаций: от отдельных технологий продвижения до комплексных рекламных и PR-кампаний. Ежегодно на Конкурс приходят работы ведущих рекламных агентств из различных российских регионов.

В этом году в оргкомитет уже поступили 42 проекта из Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Самары и других крупных городов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «логотипы и «фирменный стиль», социальная реклама, аудио-ролики, наружная реклама, сувенирная продукция.

Напомним, что прием работ продлится до 1 апреля 2009 года.

Информацию о форме подачи работ можно увидеть на сайте Конкурса http://ra-chel.ru.

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