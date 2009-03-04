В ТюмГНГУ выбрали лучшую группу

Восемь команд: политехнического, нефтегазового технологического, торгово-экономического колледжей, машиностроительного техникума, института сервиса и управления, института кибернетики, информатики и связи, а также лицея ТюмГНГУ прибыли в сквер Комсомольский задолго до начала мероприятия. Веселые и энергичные, в формах своего учебного подразделения, ребята подбадривали кричалками себя и прогуливающихся.
Уже с момента построения команд было ясно, что борьба предстоит нешуточная. Все группы очень дружные и сплоченные, каждый готов помочь другу не только в учебе, но и поддержать в сложных жизненных ситуациях.
Например, среди участников конкурса из политехнического колледжа не было отстающих, они дружно переходили от станций к станции и, конечно, четко отвечали на вопросы, разгадывали загадки, участвовали в спортивных эстафетах. Когда студенты политеха узнали, что объявлен конкурс на лучшую студенческую группу, единогласно решили участвовать.
Самые младшие конкурсанты - первокурсники института кибернетики, информатики и связи вместе даже делают зарядку по утрам, занимаются в художественной самодеятельности. Они очень дружны, хоть и учатся вместе всего лишь год. Их девиз: «Мы – лучшая группа, мы вместе всегда! Горит неустанно ИКИСа звезда!» запомнится участникам мероприятия надолго.
Однако для победы быть только дружными и сплоченными недостаточно. Учащиеся демонстрировали знание биографии ученого Дмитрия Менделеева, преодолевали искусственные препятствия, носили друг друга на руках, защищали социальные проекты.
После обеда конкурс продолжился в институте кибернетики, информатики и связи. Ребята представили визитки своих групп. Оказалось, что студенты подразделений НПО и СПО еще и хорошо поют и танцуют.
Старосты соревновались в дипломатичности, информированности, умении разрешить сложные ситуации, возникающие в ходе учебного процесса. В результате оказалось, что лучшая староста учится в лицее ТюмГНГУ. Самая спортивная команда в нефтегазовом колледже. Студенты машиностроительного техникума награждены за волю к победе. Группа торгово-экономического колледжа получила приз за удачный дебют. Самой интеллектуальной оказалась группа политехнического колледжа. Самыми дружными признаны студенты из института сервиса и управления. Учащиеся технологического колледжа получили приз за лучший социальный проект. Первое место и звание «Самая лучшая группа среди подразделений НПО и СПО ТюмГНГУ» жюри присудило группе института кибернетики, информатики и связи. Всем ребятам вручили сладкие призы, а команда-победитель и группы политехнического и технологического колледжей и института сервиса и управления награждены путевками в санаторий-профилакторий ТюмГНГУ «Сосновый бор».