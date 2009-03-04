В ТюмГНГУ выбрали лучшую группу

Старосты соревновались в дипломатичности, информированности, умении разрешить сложные ситуации, возникающие в ходе учебного процесса. В результате оказалось, что лучшая староста учится в лицее ТюмГНГУ. Самая спортивная команда в нефтегазовом колледже. Студенты машиностроительного техникума награждены за волю к победе. Группа торгово-экономического колледжа получила приз за удачный дебют. Самой интеллектуальной оказалась группа политехнического колледжа. Самыми дружными признаны студенты из института сервиса и управления. Учащиеся технологического колледжа получили приз за лучший социальный проект. Первое место и звание «Самая лучшая группа среди подразделений НПО и СПО ТюмГНГУ» жюри присудило группе института кибернетики, информатики и связи. Всем ребятам вручили сладкие призы, а команда-победитель и группы политехнического и технологического колледжей и института сервиса и управления награждены путевками в санаторий-профилакторий ТюмГНГУ «Сосновый бор».