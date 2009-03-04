В Тюменской области адвоката будут судить за оскорбления

Как установлено следствием, 20 мая 2008 года Клочкович, являясь адвокатом Казанского филиала Тюменской областной коллегии адвокатов, находясь в огороде на заднем дворе своего дома во время ссоры с соседями-пенсионерами, возникшей по её вину по незначительному поводу в присутствии посторонних лиц оскорбила их грубой нецензурной бранью, чем унизила честь и достоинство последних.