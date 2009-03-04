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В Тюменской области адвоката будут судить за оскорбления

4 марта 2009, 15:27
Ишимским межрайонным следственным отделом привлечена к уголовной ответственности 47-летняя Людмила Клочкович, обвиняемая в совершении нескольких оскорблений.

Как установлено следствием, 20 мая 2008 года Клочкович, являясь адвокатом Казанского филиала Тюменской областной коллегии адвокатов, находясь в огороде на заднем дворе своего дома во время ссоры с соседями-пенсионерами, возникшей по её вину по незначительному поводу в присутствии посторонних лиц оскорбила их грубой нецензурной бранью, чем унизила честь и достоинство последних.

Потерпевшие, не желая мириться с нанесёнными оскорблениями, обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства адвокат является специальным субъектом, уголовные дела в отношении которых правомочны расследовать следственные органы Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Во время следствия был установлено, что аналогичный факт имел место и в мае 2007 года, когда адвокат публично оскорбила грубой бранью ещё одну пожилую соседку.

Органами предварительного следствия Клочкович предъявлено обвинение по трём эпизодам ч. 1 ст. 130 УК РФ (оскорбление).

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

#Новости#Тюменская область#Таня#Происшествия
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