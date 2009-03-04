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В конкурсе на "лучшую работу в мире" россиянку Юлию обошла конкурентка с Тайваня

4 марта 2009, 13:39
Претендентка на "лучшую работу в мире" из Тайваня опередила по количеству голосов блондинку Юлию Яловицину из России, которая по состоянию на 18:00 по московскому времени 3 марта лидировала с уверенным отрывом. За ночь ситуация изменилась.

Кандидаты на должность смотрителя австралийского острова оставляют на сайте Islandreefjob.com свои видеозаявки. Одного из них пригласят на собеседование по результатам голосования пользователей, заявляют организаторы - туристическая компания Tourism Queensland и власти австралийского штата Квинсленд. От кандидатов требуются умение хорошо плавать, коммуникативные навыки, знание английского языка и любовь к приключениям.

Юлию из Северной Карелии можно поддержать. Для этого необходимо на странице с видеозаявкой участницы конкурса указать адрес своей электронной почты и кликнуть Vote for me. Для того, чтобы голос был засчитан, нужно пройти по ссылке, которая придет на указанный адрес.

По данным на 9:30 по московскому времени 4 марта, на первом месте расположилась представительница Тайваня, за которую проголосовали 7543 пользователей, на втором - Юлия с 5753 голосами, на третьем - кандидат из Канады, его поддержал 3241 пользователь. Занимавшая ранее второе место претендентка из США теперь на четвертом - с 2616 голосами.

Представители Tourism Queensland отберут десять претендентов из шорт-листа конкурса, одиннадцатый определится голосованием.

В своей заявке 29-летняя блондинка Юлия рассказывает, что она из России, любит путешествовать, говорит на четырех языках, никогда не курила, находится в хорошей физической форме и раньше была фитнес-инструктором. Юлия появляется то в клетчатой рубашке, то в официальной одежде, то в купальнике.

Юлия Яловицина пока отказывается от общения с прессой, ссылаясь на то, что ей запрещено давать интервью по условиям контракта с организаторами конкурса. Известно, что в 2001 году она закончила эколого-биологический факультет Петрозаводского госуниверситета, является специалистом в области морской биологии, замужем.

Конкурс на должность смотрителя острова Гамильтон был объявлен в январе 2009 года. Остров входит в состав гряды коралловых рифов у северо-восточного побережья Австралии. В обязанности смотрителя входит кормление черепах, ведение интернет-блога, видео- и фотосъемка окрестностей. По словам работодателей, выполнение этих обязанностей будет занимать не более 12 часов в месяц. "Лучшая работа в мире", как называют должность организаторы, предоставляется на шесть месяцев с оплатой в размере 150 тысяч австралийских долларов за весь срок.

Победитель конкурса будет назван 6 мая 2009 года.

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