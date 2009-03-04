В конкурсе на "лучшую работу в мире" россиянку Юлию обошла конкурентка с Тайваня

Конкурс на должность смотрителя острова Гамильтон был объявлен в январе 2009 года. Остров входит в состав гряды коралловых рифов у северо-восточного побережья Австралии. В обязанности смотрителя входит кормление черепах, ведение интернет-блога, видео- и фотосъемка окрестностей. По словам работодателей, выполнение этих обязанностей будет занимать не более 12 часов в месяц. "Лучшая работа в мире", как называют должность организаторы, предоставляется на шесть месяцев с оплатой в размере 150 тысяч австралийских долларов за весь срок.