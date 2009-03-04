Тюменцам предлагают нарисовать почтовую марку, посвященную Отчизне

Конкурс будет проходить в два этапа: со 2 марта по 6 апреля – региональный этап, по итогам которого будут отобраны по 10 победителей от каждого региона. Их работы примут участие во втором, финальном этапе конкурса, который пройдет с 7 по 15 апреля. Все лауреаты регионального этапа будут награждены памятными подарками, а по эскизу победителя будет выпущен почтовый конверт, который поступит в продажу в отделения почтовой связи по всей стране. Рисунки остальных финалистов, занявших призовые места, будут запечатлены на блоке рекламных марок. Все лауреаты финала будут также награждены денежными призами.