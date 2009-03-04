Тюменцам предлагают нарисовать почтовую марку, посвященную Отчизне

Итогом конкурса, нацеленного на привлечение внимания общественности к вопросам молодежи, а также на пробуждение у молодых людей интереса к тем возможностям, которые предоставляет специально для них Почта России, станет выпуск почтового конверта и рекламной марки по эскизам конкурсных рисунков.
Победителями станут авторы лучших рисунков в четырех номинациях: юношеские работы, молодежные работы, профессиональные работы (представленные учащимися художественных школ и профессиональными художниками вне зависимости от возраста), а также работы, выполненные в формате компьютерной графики.
Конкурс будет проходить в два этапа: со 2 марта по 6 апреля – региональный этап, по итогам которого будут отобраны по 10 победителей от каждого региона. Их работы примут участие во втором, финальном этапе конкурса, который пройдет с 7 по 15 апреля. Все лауреаты регионального этапа будут награждены памятными подарками, а по эскизу победителя будет выпущен почтовый конверт, который поступит в продажу в отделения почтовой связи по всей стране. Рисунки остальных финалистов, занявших призовые места, будут запечатлены на блоке рекламных марок. Все лауреаты финала будут также награждены денежными призами.
Торжественная церемония гашений почтового конверта и рекламной марки состоится 27 июня 2009 года в День молодежи России, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба УФПС Тюменской области – филиал ФГУП «Почта России».
Работы для участия в региональном этапе конкурса необходимо направлять в УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России» по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 56, каб. 323 с пометкой «На конкурс «Отчизне посвятим», либо принести в любое отделение почтовой связи юга Тюменской области. Работы, выполненные в формате компьютерной графики необходимо отправлять по электронной почте на адрес [email protected]