Тюменский студент погиб при взрыве газа: виновных накажут

22 апреля 2008, около 15 часов 30 минут на территории закрытого акционерного общества «Тюменьсельхозкомплект» по ул. Судостроителей д. 6 г. Тюмени, произошёл взрыв газа, повлекший смерть 18-летнего студента одного из тюменских ВУЗов, а также разрушение и повреждение ряда административно-хозяйственных зданий, уничтожение и повреждение имущества нескольких физических и юридических лиц на общую сумму около 900 тыс. рублей. Кроме того, в результате взрыва пострадали ещё шесть человек, получивших травмы различной степени тяжести.