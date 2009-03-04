Тюменский студент погиб при взрыве газа: виновных накажут

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
22 апреля 2008, около 15 часов 30 минут на территории закрытого акционерного общества «Тюменьсельхозкомплект» по ул. Судостроителей д. 6 г. Тюмени, произошёл взрыв газа, повлекший смерть 18-летнего студента одного из тюменских ВУЗов, а также разрушение и повреждение ряда административно-хозяйственных зданий, уничтожение и повреждение имущества нескольких физических и юридических лиц на общую сумму около 900 тыс. рублей. Кроме того, в результате взрыва пострадали ещё шесть человек, получивших травмы различной степени тяжести.
Следствием установлено, что при производстве работ по прокладке электрического кабеля генеральный директор и инженер Закрытого акционерного общества «Тюменьсельхозкомплект» нарушили ряд правил безопасности, обязательных для исполнения при ведении строительных работ в охранной зоне газопровода, что привело к его повреждению, вызвало неконтролируемую утечку газа, и последующий взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.
Органами предварительного следствия должностным лицам строительной организации предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).
В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с уголовным делом, после чего материалы будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.