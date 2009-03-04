Тюменки завоевали медали в эстафетах

Уже на первом этапе представительница Тюменского областного Центра спортивной подготовки Анастасия Романова создала хороший задел для своих подруг по команде. Анастасия Калина из Псковской области и Ольга Вилухина из Уфы только упрочили это преимущество. Второй финишировала сборная Белоруссии, третье место заняли стреляющие лыжницы из Румынии.