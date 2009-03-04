Тюменки завоевали медали в эстафетах

Уже на первом этапе представительница Тюменского областного Центра спортивной подготовки Анастасия Романова создала хороший задел для своих подруг по команде. Анастасия Калина из Псковской области и Ольга Вилухина из Уфы только упрочили это преимущество. Второй финишировала сборная Белоруссии, третье место заняли стреляющие лыжницы из Румынии.
В женской эстафете вне конкуренции был квартет из Украины. Россиянки, в составе которых выступали Анастасия Кузнецова и Мария Садилова из Тюменского областного Центра спортивной подготовки, стали вторыми. Серебряный успех со своими подругами разделили Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга и Любовь Петрова из Свердловской области. Тройку призёров замкнули немецкие спортсменки.
Перед эстафетами были индивидуальные гонки. Среди женщин лучшей стала немка Юлиана Доль. Садилова расположилась на шестой позиции.
У юниорок вновь не было равных Вилухиной. Тюменка Анастасия Романова заняла шестое место, сообщает АСН «Тюменская арена».
Победителем индивидуальной гонки среди мужчин стал уфимец Виктор Васильев. У юниоров свою третью победу в столице Башкортостана праздновал норвежец Тарьей Бое. Урайский стреляющий лыжник Назир Рабаданов завоевал бронзу. Алексей Волков из Радужного стал пятым.