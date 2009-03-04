Средняя по России цена бензина снизилась до 18,5 рублей за литр

Удешевление бензина было зафиксировано в 38 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Магадане – на 6,3%, где цены на бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. д.) снизились на 14,6%. В 40 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в пяти центрах субъектов России, в том числе в Ханты-Мансийске – на 2,8%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин в среднем за неделю подешевел на 0,6% (до 18,84 руб./л) и 1,1% (до 18,31 руб./л) соответственно.