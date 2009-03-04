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Средняя по России цена бензина снизилась до 18,5 рублей за литр

4 марта 2009, 09:24
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России в период с 16 по 22 февраля 2009 г. снизились на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей и по состоянию на 24 февраля составили 18,54 руб./л, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.

При этом бензин марки А-76 подешевел на 0,4% – до 16,40 руб./л, марки Аи-92 – на 0,7% – до 18,83 руб./л, марки Аи-95 – на 1,1% – до 21,42 руб./л. Цена на дизельное топливо снизилась на 0,5% – до 19,98 руб./л.

Удешевление бензина было зафиксировано в 38 центрах субъектов Российской Федерации, в том числе в Магадане – на 6,3%, где цены на бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т. д.) снизились на 14,6%. В 40 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в пяти центрах субъектов России, в том числе в Ханты-Мансийске – на 2,8%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин в среднем за неделю подешевел на 0,6% (до 18,84 руб./л) и 1,1% (до 18,31 руб./л) соответственно.

#Новости#Автомобили#Автовладельцы#Транспорт#Ксения#Общество
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