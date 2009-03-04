Специалисты крупнейших вузов научат тюменцев правилам бизнес-игры

Для того, чтобы выжить в современных условиях, необходимо иметь богатые познания в определенной области. Приобрести необходимый багаж знаний сегодня тюменцам предлагают специалисты крупнейших российских вузов – НОУ «Высшая школа приватизации и предпринимательства – институт», НОУ «Международная академия бизнеса», ГОУВПО «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова».
Как рассказала директор Института предпринимательства УРФО Анжелика Гембарская, услуги их компании пользуются спросом среди тюменцев. Преимущества очевидны: занятия проводятся преподавателями престижных московских вузов, по окончании обучения выдаются документы государственного образца. Пройти курсы полезно не только тем, кто уже открыл свой бизнес, но и тем, кто только собирается это сделать, ведь сейчас для этого самое выгодное время.
Начинающий предприниматель может выбрать те ниши, которые опустели по причине финансового кризиса. Самыми востребованными сферами сегодня, по словам г-жи Гембарской, являются сферы ЖКХ, транспортных перевозок, образования и пищевой промышленности. Отстает сфера услуг: потребитель вынужден отказаться от роскоши и выбирать между ценой и качеством.