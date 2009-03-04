Специалисты крупнейших вузов научат тюменцев правилам бизнес-игры

Как рассказала директор Института предпринимательства УРФО Анжелика Гембарская, услуги их компании пользуются спросом среди тюменцев. Преимущества очевидны: занятия проводятся преподавателями престижных московских вузов, по окончании обучения выдаются документы государственного образца. Пройти курсы полезно не только тем, кто уже открыл свой бизнес, но и тем, кто только собирается это сделать, ведь сейчас для этого самое выгодное время.