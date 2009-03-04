Сегодня хлебные крошки разбрасывают и "маньяков" опасаются

Кроме того, в этот день - Вешние обереги. В этот день на Руси существовала два обычая. 4 марта крестьяне приносили на Красную горку снопы зарить и оставляли их на ночь до зари. Глядели: какой сноп – пшеничный, ржаной или другой какой – за ночь больше всего покроется инеем. Тем хлебом и будет богато осенью поле.