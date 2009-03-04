Сегодня хлебные крошки разбрасывают и "маньяков" опасаются

В древности 4 марта называли также «маньяк-день». Исстари на Руси ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, т.к. это худая примета. Если кто завидит звезду, падающую с неба – «маньяк», умрет сам или кто из его семейства.
Говорили: «Маньяк полетел». Примечали, если кто заболел в этот день, то долго проболеет, а то и умрет. Клали под мышки больного по ломтю хлеба. Если хлеб к утру засохнет, то больной непременно умрет.
Кроме того, в этот день - Вешние обереги. В этот день на Руси существовала два обычая. 4 марта крестьяне приносили на Красную горку снопы зарить и оставляли их на ночь до зари. Глядели: какой сноп – пшеничный, ржаной или другой какой – за ночь больше всего покроется инеем. Тем хлебом и будет богато осенью поле.
В старину 4 марта пекли круглый хлеб и на вышитом полотенце высоко поднимали. Затем делили хлеб между собой, а хлебные крошки рассыпали для птиц. Считалось, что птицы за хлебной нивой не меньше крестьянина ходят.
Разбрасывать крошки надо было по-особому: “Кинешь хлеб-соль назад, окажется он спереди, то есть будет его много осенью”.