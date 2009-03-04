Российская компания выпустила восемь сверхдорогих мобильников

Об этом сообщается в пресс-релизе Gresso.
Корпус Lady Diamond выполнен из титана и покрыт высокотехнологичной керамикой цвета Margenta Diamond. Кнопки телефона сделаны из золота. При этом каждая из четырех навигационных клавиш украшена бриллиантом.
Задняя стенка мобильника Lady Diamond прозрачная. Она выполнена из сапфирового стекла. Экран телефона также защищен сапфировым стеклом, устойчивым к появлению царапин.
Lady Diamond работает под управлением Windows Mobile 6 Standard. Объем встроенной памяти телефона - два гигабайта.
Компания Gresso выпускает несколько моделей телефонов премиум-класса. В 2007 году были анонсированы плееры Gresso, стоимостью от 4 до 6,5 тысяч долларов.