Российская компания выпустила восемь сверхдорогих мобильников

Российская компания Gresso разработала женский телефон Lady Diamond стоимостью 188 тысяч рублей. Продажи Lady Diamond начнутся пятого марта. Всего будет выпущено восемь таких телефонов, которые можно будет купить только в России.