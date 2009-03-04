Путин объявил об антикризисных мерах для студентов

"Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы частично компенсировать студентам те образовательные кредиты, которые они будут брать", - заявил Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института в Долгопрудном.