Путин объявил об антикризисных мерах для студентов

Изменения коснутся кредитных программ и количества бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
"Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы частично компенсировать студентам те образовательные кредиты, которые они будут брать", - заявил Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института в Долгопрудном.
При этом системообразующие банки, по словам премьера, разработают и внедрят дополнительные программы кредитования молодежи для обучения в ВУЗах.
Кроме того, планируется увеличить количество бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре до 35 и 30 тысяч соответственно. Увеличение количества обучающихся бесплатно произойдет, как заявил Путин, уже в этом году.
Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждались предложения по пересмотру концепции реформы образования в условиях кризиса. Поскольку, по оценкам экспертов, без работы окажется около половины выпускников очных отделений высших учебных заведений, предлагалось увеличить сроки обучения и расширить количество бесплатных мест. В числе других мер рассматривались также продление срока аспирантуры, отмена запрета обучения для двоечников, развитие института стажеров-исследователей.