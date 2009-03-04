Премьеры Женевского автосалона

В понедельник в залах выставки начали воздвигать стенды автопроизводителей, а к комплексу Palexpo, расположенному в двух шагах от международного аэропорта Женевы, потекла вереница трейлеров. К утру вторника, когда на выставку пустили первых гостей – журналистов, почти все экспонаты заняли свои места.
Главные новости автомобильного мира в начале марта приходят из Женевы. В ближайшие дни мы будем рассказывать вам о наиболее интересных автомобилях. Пока же мы лишь перечислим наиболее интересные премьеры.
На стенде Audi можно увидеть несколько премьер серийных автомобилей, среди которых главное место занимает универсал повышенной проходимости Audi A4 allroad quattro. Постоянный полный привод, увеличенный дорожный просвет и хорошие настройки шасси выгодно отличают немецкий "сарайчик" от набивших оскомину "паркетников".
Немецкий концерн BMW заинтриговал публику своим новым гибридом седана и хэтчбека класса люкс Progressive Activity Sedan. По габаритам новая модель займет место в "табели о рангах" между BMW 5-ой и 7-ой сериями.
Для любителей активной езды Mazda приготовила "горячий" сюрприз - Mazda3 MPS. С 2,3-литровым 260-сильным турбомотором хэтчбек разгоняется до "сотни" за 6,1 секунды и развивает "стандартные" 250 км/ч.
Mercedes-Benz решил порадовать посетителей прекрасными формами нового купе Е-Класса. Спустя всего три месяца после презентации седана штутгартская марка решила преподнести еще одну новинку. Красивый кузов обладает хорошими аэродинамическими свойствами – коэффициент сопротивления равен 0,24 – не рекорд, но великолепный результат для серийного автомобиля.
Peugeot привез на автосалон серийную версию своего кроссовера 3008. Стремление французов закрепиться в секторе полноприводных автомобилей не нуждается в объяснении, ведь сейчас это один из самых востребованных сегментов рынка во всем мире.
Стенд Renault украшает обновленная версия малолитражки Clio, которую французская марка решила показать в заряженной модификации GT. Спереди автомобиль похож на более "взрослую" модель Megane, на которую "Рено" возлагает большие надежды. Новинка получила также новую навигационную систему Carminat TomTom.
Для чешского автопроизводителя Skoda Женевский автосалон имеет очень важное значение, ведь здесь дебютирует новый кроссовер Yeti. До этого "Шкода" выпускала лишь универсалы повышенной проходимости, но настоящий SUV появился только сейчас.
Saab представляет полноприводный универсал 9-3Х - новое дополнение к модельному ряду 9-3. Автомобиль появится в продаже в 2010 году. Таким образом, шведы решили открыть для себя новый сегмент, где правят балом такие модели как Audi A6 allroad quattro, Skoda Octavia Scout, Subaru Outback и Volvo XC70.
Suzuki привезла в Женеву свою последнюю модель Alto. Это самый компактный автомобиль в модельном ряду японского производителя, его длина составляет всего 3,5 метра. Новшеством новинки станет применение двигателя внутреннего сгорания, оснащенного системой stop/start.
На стенде Toyota можно увидеть новый семиместный компакт-вэн Verso. Предыдущее поколение этого автомобиля известно россиянам как Corolla Verso. Дизайн новинки перекликается с моделью Avensis последнего поколения. В Европе Verso будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра а также с двумя "дизелями" объемом 2 и 2,2 л.
Завершает череду серийных новинок флагман модельного ряда Volvo – обновленный седан S80. Автомобиль не только "посвежел", но и стал еще чуточку роскошнее. Седан получил новый пятицилиндровый дизельный двигатель и два вида шасси. Один вариант обеспечивает комфортную плавную езду, в то время как другое шасси ориентировано на водителей, практикующих динамичный стиль вождения. Комфортное шасси будет поставляться в стандарте, а низко посаженное спортивное шасси будет предлагаться в качестве опции.