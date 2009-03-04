Премьеры Женевского автосалона

Завершает череду серийных новинок флагман модельного ряда Volvo – обновленный седан S80. Автомобиль не только "посвежел", но и стал еще чуточку роскошнее. Седан получил новый пятицилиндровый дизельный двигатель и два вида шасси. Один вариант обеспечивает комфортную плавную езду, в то время как другое шасси ориентировано на водителей, практикующих динамичный стиль вождения. Комфортное шасси будет поставляться в стандарте, а низко посаженное спортивное шасси будет предлагаться в качестве опции.