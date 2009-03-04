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Правительство введет обязательную ротацию госслужащих

4 марта 2009, 13:20
Правительство РФ готовит ряд мер, направленных на регламентирование работы госучреждений, которые в частности предусматривают введение обязательной ротации госслужащих.

Отмечается, что ротация, устанавливающая жесткие сроки пребывания в должности (от одного года до двух лет или больше), должна снизить уровень коррупции и одновременно помочь сформировать кадровые резервы.

Речь идет о горизонтальных перемещениях: госслужащие будут освобождаться от занимаемых постов и переводиться на равные по рангу должности в своем или же другом ведомстве.

По словам одного из авторов разрабатываемых мер заместителя директора департамента государственной службы Минздравсоцразвития Дмитрия Баснака, ограничение пребывания на конкретном посту может быть введено в первую очередь для должностей, связанных с повышенной ответственностью, к примеру, в контрольно-надзорных органах.

Между тем, по мнению некоторых специалистов, основная загвоздка состоит в том, что чиновников будут замещать те же чиновники. В условиях, когда общество никак не может повлиять на этот процесс, вероятность коррупции во властных и административных структурах может только возрасти.

#Новости#Правительство РФ#Таня#Политика
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