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Правительство повысило прогноз по росту безработицы в России

4 марта 2009, 13:12
Количество официально зарегистрированных безработных в России может к концу года составить 2,8 миллиона человек. Об этом заявила глава Минздравсоцразвития страны Татьяна Голикова. Ранее чиновники называли цифру в 2,2 миллиона человек.

На 25 февраля число официально зарегистрированных безработных составляло почти два миллиона человек. При этом еще в конце января безработных было меньше 1,7 миллиона.

Количество незарегистрированных безработных в России больше, чем незарегистрированных. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет отметки в 5,5 миллиона человек.

Кроме того, в России увеличивается и число "скрытых безработных", то есть людей, работающих по неполному графику или находящихся в вынужденных отпусках.

Причиной роста безработицы стал экономический кризис, из-за которого компании вынуждены сокращать штат для уменьшения издержек. На рост числа официально зарегистрированных безработных могло повлиять и повышение пособия по безработице, о котором правительство объявило осенью 2008 года.

#Новости#Экономика#Работа#Россия#Ксения
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