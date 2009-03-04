Правительство повысило прогноз по росту безработицы в России

На 25 февраля число официально зарегистрированных безработных составляло почти два миллиона человек. При этом еще в конце января безработных было меньше 1,7 миллиона.
Количество незарегистрированных безработных в России больше, чем незарегистрированных. Ожидается, что к концу года этот показатель достигнет отметки в 5,5 миллиона человек.
Кроме того, в России увеличивается и число "скрытых безработных", то есть людей, работающих по неполному графику или находящихся в вынужденных отпусках.
Причиной роста безработицы стал экономический кризис, из-за которого компании вынуждены сокращать штат для уменьшения издержек. На рост числа официально зарегистрированных безработных могло повлиять и повышение пособия по безработице, о котором правительство объявило осенью 2008 года.