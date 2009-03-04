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От наркотиков ежегодно умирает около 30 тысяч россиян

4 марта 2009, 09:37
По экспертным оценкам, смертность от употребления наркотиков в России, с учетом латентной составляющей, достигает 30 тысяч человек ежегодно.

Такие данные привел директор Федеральной службы РФ по наркоконтролю Виктор Иванов на коллегии ФСКН в Москве.

По словам Иванова, ежегодно в нашей стране регистрируют до 80 тысяч вновь выявленных наркоманов. Общее число наркозависимых в России достигает 2-2,5 миллионов человек в возрасте от 18 до 39 лет, в том числе более 140 тысяч детей-подростков, сказал он.

Иванов отметил, что по данным Минздравсоцразвития, до 90% наркозависимых в РФ употребляют наркотики опийной группы. Причем основная часть героина поступает «из Афганистана транзитом по среднеазиатским странам через прозрачную, необорудованную границу с Казахстаном», подчеркнул директор ФСКН. Он отметил, что в прошлом году российские правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 38 тонн наркотиков.

В своем выступлении Иванов рассказал также об основных предстоящих мероприятиях, посвященных вопросам борьбы с наркотиками. По его словам, в июне комплексная программа противодействия наркотикам будет рассмотрена на заседании правительства, а в третьем квартале текущего года проблема противодействия наркотизации населения будет обсуждаться на Совете безопасности РФ.

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