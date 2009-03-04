От наркотиков ежегодно умирает около 30 тысяч россиян

По словам Иванова, ежегодно в нашей стране регистрируют до 80 тысяч вновь выявленных наркоманов. Общее число наркозависимых в России достигает 2-2,5 миллионов человек в возрасте от 18 до 39 лет, в том числе более 140 тысяч детей-подростков, сказал он.