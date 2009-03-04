Особые дети Тюмени превратятся в фотографов

9 месяцев дети будут обучаться теории и практике, выезжая в город и на природу. За это время они подготовят три фотовыставки на различных площадках города, привлекая внимание общественности к проблеме самореализации детей-инвалидов в нашем городе. После окончания проекта каждый участник сформирует свое портфолио, которое будет выложено в интернете, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени.