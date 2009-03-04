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Особые дети Тюмени превратятся в фотографов

4 марта 2009, 16:55
В субботу, 7 марта 2009 года в 14.00 дети-инвалиды с диагнозом ДЦП совместно с детьми с нормой развития возьмут в руки фотоаппараты, чтобы начать обучаться фотографированию и общению в рамках проекта «Строим мосты – Фотоаппараты в руках детей».
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Тюмень

В субботу, 7 марта 2009 года в 14.00 дети-инвалиды с диагнозом ДЦП совместно с детьми с нормой развития возьмут в руки фотоаппараты, чтобы начать обучаться фотографированию и общению в рамках проекта «Строим мосты – Фотоаппараты в руках детей».

Известные мастера фотографии: Игорь Самсонов, Марат Губайдуллин, Виктория Ющенко шаг за шагом будут обучать маленьких студентов секретам работы со светом, построению композиции, работе с моделями.

9 месяцев дети будут обучаться теории и практике, выезжая в город и на природу. За это время они подготовят три фотовыставки на различных площадках города, привлекая внимание общественности к проблеме самореализации детей-инвалидов в нашем городе. После окончания проекта каждый участник сформирует свое портфолио, которое будет выложено в интернете, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени.

Проект реализуется Тюменской региональной общественной организацией «Ступеньки» в рамках «Программы поддержки молодежных инициатив» «Совета по международным исследованиям и обменам (Айрекс)» при поддержке Благотворительного Фонда развития города Тюмени и Управы Центрального административного округа Тюмени на территории детского развивающего центра «Ступеньки».

Участие детей в проекте – бесплатное. Открытие пройдет по адресу: ул. Депутатская, 121. Начало в 14.00

#Новости#Фотокамеры#Тюмень#Инвалиды#Ксения#Общество
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