Найден рецепт идеального брака

После того, как проходит период романтики и страсти, нужно поддерживать любовь в браке поцелуями, объятиями и романтическими вечерами. Нужно признаваться в любви к партнеру минимум раз в день и заниматься сексом три раза в неделю. А вот первенца лучше всего родить через 2 года и 2 месяца после заключения брака.