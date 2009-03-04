nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Найден рецепт идеального брака

4 марта 2009, 17:56
Если у вас и вашей второй половины как минимум два общих хобби, вы обнимаетесь минимум три раза в день, раз в день признаетесь друг другу в любви и дважды в месяц устраиваете романтический ужин, то ваш брак имеет все шансы продлиться долго.

По крайней мере, так считают ученые, изучившие данные более чем 3000 пар, которые приняли участие в исследовании об идеальном браке.

Ученые также выяснили, что верность друг другу будут соблюдать те пары, которые познакомились при помощи друзей и поженились через три с половиной года после начала отношений.

Представитель исследования отметил, что рецепт идеального брака - в мелочах. В их число входят идеальная разница в возрасте, длительность времени отношений до заключения брака и т.д.

Идеальной разницей в возрасте для стабильного брака ученые считают период в 2 года и три месяца. Жених должен быть старше невесты, при этом лучший возраст для заключения брака - 31 год.

После того, как проходит период романтики и страсти, нужно поддерживать любовь в браке поцелуями, объятиями и романтическими вечерами. Нужно признаваться в любви к партнеру минимум раз в день и заниматься сексом три раза в неделю. А вот первенца лучше всего родить через 2 года и 2 месяца после заключения брака.

Дважды в месяц следует устраивать романтический ужин, три раза в неделю засыпать в обнимку, и каждый день оставаться на связи - даже на работе: минимум три телефонных звонка, смс или письма.

Два раза в год надо устраивать второй половине сюрприз и раз в году отмечать какой-нибудь праздник за границей.

Однако исследователи предупреждают, что для идеальных отношений крайне важно чувствовать некоторую независимость друг от друга: дважды в месяц необходимо проводить время отдельно друг от друга - встречаться с друзьями, ходить на концерты и так далее.

#Новости#Отношения#Ученые#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25