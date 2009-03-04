Найден рецепт идеального брака

По крайней мере, так считают ученые, изучившие данные более чем 3000 пар, которые приняли участие в исследовании об идеальном браке.
Ученые также выяснили, что верность друг другу будут соблюдать те пары, которые познакомились при помощи друзей и поженились через три с половиной года после начала отношений.
Представитель исследования отметил, что рецепт идеального брака - в мелочах. В их число входят идеальная разница в возрасте, длительность времени отношений до заключения брака и т.д.
Идеальной разницей в возрасте для стабильного брака ученые считают период в 2 года и три месяца. Жених должен быть старше невесты, при этом лучший возраст для заключения брака - 31 год.
После того, как проходит период романтики и страсти, нужно поддерживать любовь в браке поцелуями, объятиями и романтическими вечерами. Нужно признаваться в любви к партнеру минимум раз в день и заниматься сексом три раза в неделю. А вот первенца лучше всего родить через 2 года и 2 месяца после заключения брака.
Дважды в месяц следует устраивать романтический ужин, три раза в неделю засыпать в обнимку, и каждый день оставаться на связи - даже на работе: минимум три телефонных звонка, смс или письма.
Два раза в год надо устраивать второй половине сюрприз и раз в году отмечать какой-нибудь праздник за границей.
Однако исследователи предупреждают, что для идеальных отношений крайне важно чувствовать некоторую независимость друг от друга: дважды в месяц необходимо проводить время отдельно друг от друга - встречаться с друзьями, ходить на концерты и так далее.