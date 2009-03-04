Наталья Шурганова: Мечтаю о танцующих мостах Тюмени

Ее знают и любят в среде хореографов. Любят не только за безусловный талант, но и за ту импульсивную отзывчивость, что так притягивает к себе. Выпускница екатеринбургской хореографической школы Наталья Шурганова уже три года радует тюменскую публику участием в оригинальных постановках и собственными произведениями. Сегодня преподаватель, актриса, хореограф и режиссер согласилась ответить на вопросы корреспондента Nashgorod.ru.
— Наташа, твой уход из любительских танцевальных школ многие восприняли как личную трагедию. Тебе больше не интересно заниматься с непрофессионалами?
Интерес всегда можно найти, просто, если быть честной, финансово это совершенно невыгодно, отдачу получаешь только на уровне урока. Вообще теоретически и физически на занятия в школах просто не хватает времени, потому что я преподаю более серьезные вещи в институте. Да и школе не нужен педагог, который катается постоянно по гастролям. Я решила, что стоит поступать так, как честнее, а не так, как удобнее.
— Сколько у тебя сейчас рабочих мест?
Я работаю в ТГАКИ на кафедре режиссуры любительского театра, преподаю на очном отделении предмет «Танец» и «Хореография в спектакле», а на кафедре современного эстрадного танца — «Хореодраматургию», «Режиссуру и актерское мастерство» и «Анализ
— Во сколько лет ты начала заниматься танцами?
Очень поздно. По желаниям моей мамы, я должна была быть скрипачкой. И я действительно училась в музыкальной школе и изначально, когда я только поступила, делала хорошие успехи. А потом… если не
— Почему именно туда?
В СОУИК в свое время базировался
— Ты и сейчас продолжаешь учиться? Ты вечный студент?
Да (улыбается). Сейчас я учусь на 4 курсе у Марины Владимировны Жабровец в нашей академии. И в этом году планирую еще поступать, но куда — пока не скажу. Это будет либо Питер, либо Москва, я сама еще не совсем определилась.
— Ты сейчас постановщик или актриса?
Наверное, постановщик. Мне гораздо интереснее уже самой лепить, нежели быть пластилином. Либо другой вариант — лепить на себя. Но проблема в том, что в Тюмени нет конкурсов, чтобы реализовываться. Есть один, «Конкурс молодых балетмейстеров» спасибо Вере Алексеевне Шереговой, потому что она хоть
— Ты там стала лауреатом?
В прошлом году я взяла там диплом второй степени, а в этом году — первой и второй еще.
— Кто тебе понравился из коллег?
Я, к сожалению, не всегда успеваю смотреть программы конкурсов, но если брать срез среди людей, которые близки мне, то я очень люблю творчество Оксаны Шматенок (Поляковой), она работает сейчас в «
— Для тебя важно только содержание?
Проблема в том, что очень часто у нас люди увлекаются тем, чтобы поставить
— А «улица» и социальные танцы не могут выйти в сценическое пространство?
Могут. Нужна мысль. Если бы я хорошо знала
— На кого ты ориентируешься из мастеров?
Культовые для меня личности — это Пина Бауш, Матс Эк и Мэттью Бруне. Я готова отдать 10 лет своей жизни за час общения с Матсэм Эком. Для меня это Бог. Пина Бауш тоже. В России это — Сергей Смирнов. В последнее время я еще влюбилась во Владимира Голубева, приезжавшего в Тюмень на конкурс и на
— Как ты оцениваешь работу в экспериментальном шекспировском театре?
«Сонеты» — это колоссальная вещь. Мне жаль, что она делалась в такие сжатые сроки. Сейчас я оглядываюсь и понимаю, что многие вещи сделала бы не так, многое бы решала иначе. У нас просто не хватило времени для того, чтобы найти
Вообще «Сонеты» были сделаны примерно за 2 — 2,5 месяца. Это осложнялось тем, что мы находимся на любительском уровне и не можем себе позволить приходить на проект, как на работу. Приходилось собираться вечерами, когда у всех нормальных людей кончался рабочий день. Специально для этого спектакля вся труппа учила
— Ты и
И кофту сняла, при
— Вы не собираетесь повторить спектакль или поехать с ним на гастроли?
Возить такое огромное количество людей при самофинансировании очень трудно. Я бы сделала этот спектакль еще камернее, например, вместо шести человек в кордебалете сделала бы четыре. Сложно в нашей стране говорить о том, чтобы
— Твое любимое направление — это
Конечно, здесь градацию провести очень сложно. «Модерн» переводится как современный и «контемпорари» так же. И в
— Как ты объясняешь повальное увлечение «улицей» и танцем живота?
Это закономерно, объясняется тем, что есть телевизор, есть западная культура. Это нормально. Танец живота. Наверное, корни в том, что хочется быть красивой, желанной, есть же
— Над какой их своих постановок тебе больше всего нравилось работать?
Сложно сказать,
— Есть что то, что ты мечтаешь поставить, но нет возможности?
Да, я мечтаю поставить «Дом Бернарды Альбы». Еще для меня интересно, когда пространство сцены выносится куда то, болею такими формами. Меня волнует мысль эскалаторов в
— По твоему мнению, Тюмень развивается в танцевальном искусстве?
Мы не стоим на месте, это точно. Но у нас нет таких больших фестивалей хореографии, как «Лиса» в Саранске или «Айседора» в Красноярске. Возможно, таким фестивалем станет «Мельница» Светланы Скосырской, но это со временем. Мне интересна другая ситуация. Я думаю, интересно было бы собрать танцоров на улице, а не в здании. Потому что, когда
— Ты собираешься танцевать всю жизнь?
Да, я хочу остаться в профессии. Возможно, если не позволит здоровье или еще что то, я бы хотела быть фотографом или оператором. Но мне пока везет с людьми. Я успела поработать и с Ушаковым, и с Ильиным, и мне было очень удобно с ними. В таком деле очень важны единомышленники, и они пока у меня есть.
Надежда Корнеева