Наталья Шурганова: Мечтаю о танцующих мостах Тюмени

Конечно, здесь градацию провести очень сложно. «Модерн» переводится как современный и «контемпорари» так же. И в джазе-модерне и в контемпе есть определенные школы и техники, которые уже сформировались. Для меня контемп-хореография — это поиск новых форм, новой лексики и новых мыслей. Потому что не всю мысль можно впихнуть в классическую и народную хореографию. Я плохо себе представляю те же «Сонеты» в классической постановке на пальцах, с третьей позиции и т. д. Контемп — это все-таки стык хореографии и театра. Эммануэль Горда в своем интервью хорошо сказала, что это такая зыбкая грань, что с одной стороны вроде бы и танец, и перформанс, и театр. Это не просто танцевальное направление, а с конкретной идеей и мыслью, с постоянным поиском нового направления.