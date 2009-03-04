Импорт новых автомобилей в Россию упал почти вчетверо

Если сравнить данные о продажах новых иномарок, собранные комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, с данными об их импорте, то окажется, что с января 2008 года по январь 2009-го в стране продано примерно на 430 тысяч меньше новых иномарок, чем ввезено и произведено. В январе дилеры продали 116 899 новых иномарок.