Импорт новых автомобилей в Россию упал почти вчетверо

Дилерам новый импорт не нужен: к февралю на их складах и складах производителей оставался запас автомобилей на 2-3 месяца продаж, рассказывает Дмитрий Гулин, президент Российской ассоциации автодилеров.
Если сравнить данные о продажах новых иномарок, собранные комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, с данными об их импорте, то окажется, что с января 2008 года по январь 2009-го в стране продано примерно на 430 тысяч меньше новых иномарок, чем ввезено и произведено. В январе дилеры продали 116 899 новых иномарок.
Существенно сократились объемы ввоза новых автомобилей из всех автомобильных держав: импорт машин, сделанных в Японии, упал на 74% (10 234 автомобиля), в Корее - на 76% (5574), в Германии - на 67% (3034), в Великобритании - на 71% (2576).
Самое сильное сокращение показали дешевые Узбекистан (Uz-Daewoo) - на 85% (935) и Украина (Chevrolet Lanos) - на 96% (всего 200).
В Россию с января ввозятся в основном нишевые автомобили, новинки, появившиеся на рынке осенью 2008 года, такие как Audi Q5, Volvo XC 60, а также редкие комплектации, заказанные покупателями.
Автоконцерны объясняют снижение импорта двумя факторами: падением спроса и частичным переносом производства в Россию. "Тойота мотор рус" перестала импортировать Toyota Camry из Японии в связи с началом выпуска ее в России, импорт других моделей (Toyota ввозит машины из Японии, Великобритании, Франции) снизился из-за рыночной ситуации.
Массовый импорт новых автомобилей по новым пошлинам (с 12 января ставка выросла с 25% до 30%) начнется в апреле-мае 2009 года. Дилеры ждут к августу 2009 года падения продаж новых импортных автомобилей на 75% по сравнению с августом 2008-го. Но общее снижения продаж новых иномарок с учетом собранных в России вряд ли превысит 50%.