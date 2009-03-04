Это фантастика! 8 научных "ляпов" писателей

Причины, не позволяющие нам обогнать свет, не позволят нам и путешествовать во времени. Теоретически замедление течение времени возможно: если будете двигаться со скоростью, приближенной к скорости света, время для вас будет течь медленнее, чем в обычных условиях. Однако для того, чтобы иметь возможность вернутся в прошлое, надо уметь передвигаться со скоростью, превышающей скорость света, а это, как мы уже выяснили, невозможно. Опять же, теоретически есть лазейка для путешествий во времени: так называемые "кротовые норы" – туннели в пространстве-времени, связывающие разные части пространства и по своим физическим свойствам напоминающие "черные дыры" за одним исключением – из туннелей есть выход. Сами по себе кротовые норы - весьма интересные объекты, возникающие сами собой как квантовые флуктуации гравитационного поля. Все это крайне интересно для исследователей в области квантовой физики, но, увы, пока не для нас – для того, чтобы держать такой туннель открытым, опять же потребуется экзотическая отрицательная энергия. У вас ее нет случайно? У физиков пока тоже.