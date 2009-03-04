Это фантастика! 8 научных "ляпов" писателей

Бесконечные Вселенные, фантастические приключения, разумные существа с других планет - все это плод воображения писателей-фантастов. Однако как только в бурную фантазию авторов фантастических романов вплетаются околонаучные термины и понятия, начинается полная неразбериха. Развенчать "ляпы" фантастов (с научной точки зрения) взялся портал Neatorama.
1. Звуки в космосе
Девиз кинофильма "Чужие" – "В космосе никто не услышит твоих криков". И в этом создатели ленты абсолютно правы: причина в том, что звук распространяется по воздуху, а в космосе его попросту нет. Космос – это по большей части вакуум, в каждом кубическом метре которого плавают несколько молекул водорода, что явно недостаточно для распространения звука. Так что каждый киношный звук – двигателя фотонных ракет, лазерных лучей, взрывающихся космических кораблей – совершенно неправдоподобен. И раз уж речь зашла о лазерных лучах: в космосе их невозможно увидеть, так что смотреть на реальный космический бой было бы крайне скучно.
2. Cкорость на порядки выше скорости света
В научно-фантастической литературе герои передвигаются с помощью гиперпрыжков, и читатели недоумевают отчего современная наука никак не изобретет столь же удобный способ передвижения в космосе. Отвечаем: согласно законам Эйнштейна, ничто, находящееся в вакууме, не может передвигаться быстрее света. Более того, даже приблизиться к скорости света – большая трудность. Для попытки разгона объекта до скорости, приближенной к скорости света, требуется невероятное количество энергии, а для достижения точной скорости света количество необходимой энергии приближается к показателю "бесконечность". Теоретически, конечно, существует лазейка в фундаментальных законах физики, позволяющая нам рассчитывать на путешествия со скоростью выше скорости света. Лазейку эту предложил мексиканский физик Мигель Алькубиерре. Космический корабль заключается в замкнутый "пузырь" с отдельным куском пространства-времени, позади него привод заставляет пространство-время расширяться, а впереди — сжиматься. Это приводит к перемещению пузыря вперёд со скоростью, которая может быть выше скорости света. Проблема в том, что для того, чтобы поместить корабль в такой пузырь требуется экзотическая отрицательная энергия, получить которую физику пока не могут, хотя и признают ее теоретическое существование.
3. Лазерные пули, от которых можно увернуться
Герои фильма "Звездные войны" шутя уворачиваются от лазерных пуль имперских штурмовиков. Давайте пока отставим в сторону версию, что штурмовики просто плохо стреляют. Рассмотрим события так как если бы они происходили в реальной жизни. Итак, скорость света (а лазер – это свет) составляет 299 792 458 м/с или же 1 079 252 848.8 км/ч. Каковы шансы увернуться от такой пули? Правильно, нулевые. О том, что лазерных пуль в принципе не может быть, говорить, наверное, и не стоит? Если теоретически предположить, что в космосе вдруг появится достаточное количество воздуха, чтобы лазерные лучи были видны невооруженным глазом, и вы решите затеять с кем-то космическую битву на лазерных пушках, уверяем вас, что последним, что вы увидите перед тем, как расплавиться (так как не успеете увернуться), будут не похожие на пунктир красные стрелки, а один длинный красный луч, тянущийся от дула пистолета прямо к вашему телу.
4. Человекообразные пришельцы
В воображаемом мире научной фантастики создания со всех концов Вселенной и даже за ее пределами выглядят как человек, за исключением странных выпуклостей на голове. Понятное дело, что у тех, кто в Голливуде занимается подбором актеров, выбор невелик – пока на роли инопланетян можно выбрать только людей. Однако чисто с научной точки зрения это смех да и только. Внешний вид человеческой особи сформировался путем эволюции, проходящей на конкретно взятой планете, и подходящей для проживания именно на ней. Если на других планетах существует формы разумной жизни, каковы шансы, что эволюция на этих планетах проходила схожим с Землей путем? Вот-вот.
5. Пришельцы, контролирующие человека
Идея фантастов проста: инопланетяне могут полностью взять под контроль человека. Для этого им нужно всего-то забраться в человеческий мозг (забраться - в прямом смысле слова), ну или в любой другой орган тела. Давайте примем за постулат, что любое существо, способное контролировать мозг иного существа (а таких на Земле точно нет), имеет возможность совершать подобные действия после миллионов лет эволюции и нахождения в симбиотических отношениях с тем, кого контролирует. Более того, сам факт того, что некое существо может быть симбионтом второго существа, не означает, что оно так же может стать симбионтом третьего. Короче говоря, спите спокойно: страшный инопланетянин, состоящий в интимно-симбиотических отношениях с каким-нибудь существом со своей планеты, никак не сможет съесть ваш мозг.
6. Инопланятяне-трансформеры
Бурная фантазия фантастов запросто разрешает инопланетянам менять форму собственного тела в мгновение ока: только что он был похож на гигантского трехметрового жука с челюстями, и вдруг в мгновение ока превратился, скажем, в крысу. И все было бы прекрасно, но в реальной жизни возникает вопрос: если масса тела крысы оставляет 1% от массы трехметрового жука, то куда делись остальные 99% протоплазмы? Такое количество масс собственного тела нельзя заставить просто раствориться в воздухе и появиться из него в случае необходимости обратной трансформации. Если только крыса не бегает по космическому кораблю с плотно компрессированной невидимой массой протоплазмы за спиной (что тоже представляется практически невозможным), инопланетяне-трансформеры с научной точки зрения не существуют.
7. Путешествия во времени
Причины, не позволяющие нам обогнать свет, не позволят нам и путешествовать во времени. Теоретически замедление течение времени возможно: если будете двигаться со скоростью, приближенной к скорости света, время для вас будет течь медленнее, чем в обычных условиях. Однако для того, чтобы иметь возможность вернутся в прошлое, надо уметь передвигаться со скоростью, превышающей скорость света, а это, как мы уже выяснили, невозможно. Опять же, теоретически есть лазейка для путешествий во времени: так называемые "кротовые норы" – туннели в пространстве-времени, связывающие разные части пространства и по своим физическим свойствам напоминающие "черные дыры" за одним исключением – из туннелей есть выход. Сами по себе кротовые норы - весьма интересные объекты, возникающие сами собой как квантовые флуктуации гравитационного поля. Все это крайне интересно для исследователей в области квантовой физики, но, увы, пока не для нас – для того, чтобы держать такой туннель открытым, опять же потребуется экзотическая отрицательная энергия. У вас ее нет случайно? У физиков пока тоже.
8. Гравитация
В научно-фантастических романах люди разгуливают по планетам столь же непринужденно как по Земле. Писатели как-то очень быстро забывают о законах притяжения, гравитации и прочих совершенно необязательных, с их точки зрения, вещах. Попробуем представить, каково человеку будет ходить по поверхности планет солнечной системы в реальной жизни. К примеру, человек, весящий 90 кг, на Марсе будет весит 35 кг на Юпитере – 210 кг (правда, по Юпитеру нельзя ходить, там под ногами нет никакой твердой поверхности), а на Луне – 15 кг. Кстати, столь же антинаучно предположение, что пришельцы будут чувствовать себя комфортно на Земле – с нашей гравитацией.