«Единая Россия» подвела итоги выборов в Тюменской области

Далее Сергей Усольцев рассказал о социологическом опросе, проведенном в городе Ялуторовске. По его данным, рейтинг партии колеблется от 60 до 65 процентов. Это свидетельствует о том, что в условиях финансового кризиса доверие к партии растет. Кроме того, Сергей Леонидович рассказал о применении «черных технологий» другими партиями – распространении листовок, порочащих «Единую Россию». Но по инициативе Тюменского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" лидеры политических партий подписали соглашение "За честные и чистые выборы", и распространение листовок прекратилось. Стоит отметить, что другие политические партии тоже не остались без мест – в Ялуторовске 8 кандидатов от ЛДПР, 2 от КПРФ, в Тюменском районе – 4 кандидата от Справедливой России.