«Единая Россия» подвела итоги выборов в Тюменской области

Перед журналистами выступили секретарь политсовета Сергей Усольцев и руководитель исполкома Сергей Романов.
По словам Сергея Усольцева, избирательную кампанию «Единая Россия» начала готовить еще с августа. К декабрю был отобрано 211 кандидатов, которые впоследствии вели борьбу за места в органы местного самоуправления. «Мы ставили для себя задачу – получить поддержку 70 % населения», - говорит Сергей Леонидович. В итоге получилось, что план перевыполнили: явка составила 85 %.
Сами выборы делились на две части: основную, которая прошла в городе Ялуторовске, и вторую часть, прошедшую на территории Тюменского района. Довыборы проходили на территории 9 муниципальных районов. Итоги выборов стали следующими: в Ялуторовске явка избирателей составила 51,2 %, из 20 кандидатов от Единой России места получили 17. В Тюменском районе явка избирателей достигла 62 %, из 155 кандидатов депутатами избрано 130. На дополнительных выборах из 36 мандатов 33 взяли «единороссы».
Далее Сергей Усольцев рассказал о социологическом опросе, проведенном в городе Ялуторовске. По его данным, рейтинг партии колеблется от 60 до 65 процентов. Это свидетельствует о том, что в условиях финансового кризиса доверие к партии растет. Кроме того, Сергей Леонидович рассказал о применении «черных технологий» другими партиями – распространении листовок, порочащих «Единую Россию». Но по инициативе Тюменского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" лидеры политических партий подписали соглашение "За честные и чистые выборы", и распространение листовок прекратилось. Стоит отметить, что другие политические партии тоже не остались без мест – в Ялуторовске 8 кандидатов от ЛДПР, 2 от КПРФ, в Тюменском районе – 4 кандидата от Справедливой России.
Нельзя не упомянуть, что эта избирательная компания принципиально отличается от других, так как они проходили в период экономического роста, а эта - в условиях мирового финансового кризиса. Руководитель исполкома «Единой России» Сергей Романов сказал, что в эту избирательную кампанию «трудились ногами, руками, встречами с избирателями». Он отмечает, что в условиях кризиса «гражданам хочется стабильности, постоянно работающей экономики, поэтому поддержка нашей партии на выборах, показывает, что люди отдавали свой голос обдуманно».
В заключении хотелось надо отметить, что, по словам Сергея Усольцева, выборы прошли без каких-либо особых проблем и результат превзошел ожидания. С 5 марта «Единая Россия» начнет подготовку к следующей избирательной кампании, которая состоится в октябре.