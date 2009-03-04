Бюджет России будет дефицитным до 2013 года

Дефицит бюджета возникнет из-за того, что доходы бюджета значительно сократятся, так как компании будут платить меньше налогов, а некоторые из них – обанкротятся. Кроме того, правительство недополучит значительные средства от таможенных пошлин, так как цены на сырье и спрос на него упали. Например, за первые два месяца 2009 года таможенники перечислили в бюджет 416 миллиардов рублей, что на 36 процентов меньше, чем по итогам того же периода прошлого года.