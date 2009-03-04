Бюджет России будет дефицитным до 2013 года

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета-2009 составит около восьми процентов от ВВП.
Кудрин отметил, что каждый год дефицит бюджета будет постепенно снижаться. А в 2013 году правительство вновь вернется к существовавшей до 2009 года норме, ограничивающий дефицит одним процентом ВВП.
Напомним, что сейчас профильные министерства заканчивают работу над обновленным бюджетом-2009. Необходимость пересмотра основных показателей возникла из-за финансового кризиса и из-за того, что прежний бюджет был принят без учета экономического спада в стране и мире.
Дефицит бюджета возникнет из-за того, что доходы бюджета значительно сократятся, так как компании будут платить меньше налогов, а некоторые из них – обанкротятся. Кроме того, правительство недополучит значительные средства от таможенных пошлин, так как цены на сырье и спрос на него упали. Например, за первые два месяца 2009 года таможенники перечислили в бюджет 416 миллиардов рублей, что на 36 процентов меньше, чем по итогам того же периода прошлого года.
В то же время расходы бюджета не только не уменьшатся, но и увеличатся за счет антикризисных мер, принимаемых правительством.