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Бюджет России будет дефицитным до 2013 года

4 марта 2009, 09:56
Четыре года подряд – с 2009-го по 2013-й – Россию ждет дефицит бюджета не менее одного процента ВВП. Об этом заявил вице-премьер министр финансов страны Алексей Кудрин.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета-2009 составит около восьми процентов от ВВП.

Кудрин отметил, что каждый год дефицит бюджета будет постепенно снижаться. А в 2013 году правительство вновь вернется к существовавшей до 2009 года норме, ограничивающий дефицит одним процентом ВВП.

Напомним, что сейчас профильные министерства заканчивают работу над обновленным бюджетом-2009. Необходимость пересмотра основных показателей возникла из-за финансового кризиса и из-за того, что прежний бюджет был принят без учета экономического спада в стране и мире.

Дефицит бюджета возникнет из-за того, что доходы бюджета значительно сократятся, так как компании будут платить меньше налогов, а некоторые из них – обанкротятся. Кроме того, правительство недополучит значительные средства от таможенных пошлин, так как цены на сырье и спрос на него упали. Например, за первые два месяца 2009 года таможенники перечислили в бюджет 416 миллиардов рублей, что на 36 процентов меньше, чем по итогам того же периода прошлого года.

В то же время расходы бюджета не только не уменьшатся, но и увеличатся за счет антикризисных мер, принимаемых правительством.

#Новости#Экономика#Россия#Ксения
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