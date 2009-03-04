Беспорядки в тюменских дворах под прицелом фотокамеры квартального

Среди нарушений - загрязнение общественных мест, размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок на неотведенных местах, незаконное размещение вывесок, рекламы и иной визуальной информации, а также неубранный снег и торговля без соответствующего согласования с органами местного самоуправления.
Квартальные ежедневно, включая праздничные и выходные дни, контролируют уборку территорий имущественных комплексов, следят за своевременным вывозом мусора.
Квартальные Восточного административного округа в феврале проверили 96 хозяйствующих субъектов, в результате за несвоевременную уборку снега и вывоз на полигон 25 предприятий получили предписания, а 15 – протоколы.
В феврале квартальными ИЖК была проведена работа по проверке наличия и соответствия адресных указателей на улицах и домах. Выявлена потребность в замене или приобретении 556 таких указателей, 790 номеров домов, 700 указателей номеров подъездов с перечнем квартир. Совместно с ООО «Спецветсервис» в феврале было отловлено 45 бездомных собак.
Составлен реестр спортивных площадок и хоккейных кортов, чистоту которых проверяют еженедельно. Каждый день проводится фотофиксация контейнерных площадок.
Квартальные Восточного округа ежедневно сотрудничают с участковыми уполномоченными милиции. Например, составлен график дежурства с участковыми в вечернее время. В результате составлено 67 протоколов на автолюбителей, которые оставляют или моют машины на детских площадках, газонах и других запрещенных для этого территориях.
Специалисты Службы заказчика ВАО обнаружили 25 открытых люков и колодцев, выявили 19 брошенных автомобилей. Два из них удалось эвакуировать силами собственников.
Как сообщает Nashgorod.ru управа Восточного административного округа, квартальные составили график встреч жителей округа с руководителями ТСЖ и УК, на которых принимают предложения и жалобы горожан. Недавно с участием квартального проведена встреча с жителями седьмого имущественного комплекса. Продолжается работа по популяризации Правил благоустройства Тюмени.