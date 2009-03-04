Беспорядки в тюменских дворах под прицелом фотокамеры квартального

Квартальные Восточного округа ежедневно сотрудничают с участковыми уполномоченными милиции. Например, составлен график дежурства с участковыми в вечернее время. В результате составлено 67 протоколов на автолюбителей, которые оставляют или моют машины на детских площадках, газонах и других запрещенных для этого территориях.