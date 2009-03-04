nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Беспорядки в тюменских дворах под прицелом фотокамеры квартального

4 марта 2009, 14:51
Юридические лица, работающие в Восточном административном округе и нарушившие Правила благоустройства Тюмени, в феврале получили от квартальных имущественных комплексов ВАО 287 предписаний и 155 протоколов.

Среди нарушений - загрязнение общественных мест, размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок на неотведенных местах, незаконное размещение вывесок, рекламы и иной визуальной информации, а также неубранный снег и торговля без соответствующего согласования с органами местного самоуправления.

Квартальные ежедневно, включая праздничные и выходные дни, контролируют уборку территорий имущественных комплексов, следят за своевременным вывозом мусора.

Квартальные Восточного административного округа в феврале проверили 96 хозяйствующих субъектов, в результате за несвоевременную уборку снега и вывоз на полигон 25 предприятий получили предписания, а 15 – протоколы.

В феврале квартальными ИЖК была проведена работа по проверке наличия и соответствия адресных указателей на улицах и домах. Выявлена потребность в замене или приобретении 556 таких указателей, 790 номеров домов, 700 указателей номеров подъездов с перечнем квартир. Совместно с ООО «Спецветсервис» в феврале было отловлено 45 бездомных собак.

Составлен реестр спортивных площадок и хоккейных кортов, чистоту которых проверяют еженедельно. Каждый день проводится фотофиксация контейнерных площадок.

Квартальные Восточного округа ежедневно сотрудничают с участковыми уполномоченными милиции. Например, составлен график дежурства с участковыми в вечернее время. В результате составлено 67 протоколов на автолюбителей, которые оставляют или моют машины на детских площадках, газонах и других запрещенных для этого территориях.

Специалисты Службы заказчика ВАО обнаружили 25 открытых люков и колодцев, выявили 19 брошенных автомобилей. Два из них удалось эвакуировать силами собственников.

Как сообщает Nashgorod.ru управа Восточного административного округа, квартальные составили график встреч жителей округа с руководителями ТСЖ и УК, на которых принимают предложения и жалобы горожан. Недавно с участием квартального проведена встреча с жителями седьмого имущественного комплекса. Продолжается работа по популяризации Правил благоустройства Тюмени.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#ЖКХ#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25